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VNL: Gargiulo da forfait, convocato Truocchio

VNL: Gargiulo da forfait, convocato Truocchio

Il centrale azzurro non sarà presente al collegiale di Cavalese e alla trasferta in Slovenia per motivi personali. Il CT ha portato in ritiro il giocatore di Padova
1 min
TagsgargiuloVNLDe Giorgi

CAVALESE (TRENTO)- Agli ordini del CT Ferdinando De Giorgi gli azzurri stanno rifinendo a Cavalese la preparazione in vista della Week 2 di VNL in programma a Lubiana dal 24 al 28 giugno. Del gruppo che affronterà la trasferta in Slovenia non farà parte Giovanni Gargiulo che ha dato forfait per il collegiale per motivi strettamente personali. 

Il CT ha dunque convocato Andrea Truocchio, che nel frattempo raggiungerà il gruppo questa mattina in Val di Fiemme. 

Al contempo Pardo Mati, che ha disputato questa prima parte di stagione con il gruppo senior, come previsto dai programmi di lavoro delle varie squadre nazionali maschili, ha raggiunto Camigliatello Silano dove la Nazionale Under 22 sta preparando i Campionati Europei di categoria, in programma ad Albufeira in Portogallo, dal 29 giugno al 4 luglio.

Domenica 21 giugno saranno resi noti i 14 azzurri che prenderanno parte alla week 2 di Volleyball Nations League in programma a Lubiana.  

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