Le azzurre preparano gli Europei a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- La nazionale di Julio Velasco sta sostenendo a Cavalese in Val di Fiemme, da domenica 2 fino a venerdì 7 agosto, uno stage di preparazione in vista dei Campionati Europei 2026. Nell'abituale di allenamento delle rappresentative azzurre continua la proficua simbiosi fra il territorio trentino e la pallavolo italiana. La Val di Fiemme, di fatto, è la casa del volley estivo per il quinto quadriennio olimpico complessivo, forte di un progetto che unisce Trentino Marketing, FIPAV e Apt Val di Fiemme e Cembra che parte dai primi anni 2000.

Accanto alle sedute di allenamento al Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, la permanenza in Val di Fiemme è stata caratterizzata anche da una serie di iniziative promozionali pensate per rafforzare il legame tra la squadra e il territorio. Nella giornata di lunedì, le campionesse olimpiche e mondiali in carica hanno raggiunto l'Alpe Cermis per un Media Day, incontrando giornalisti del territorio, operatori dell'informazione e numerosi appassionati lungo i sentieri di montagna.

Le azzurre sono salite fino al Paion, a 2.226 metri di quota, per poi raggiungere il Rifugio Lo Chalet, a forcella Bombasel, per realizzare servizi fotografici e contenuti promozionali immersi nello scenario delle Dolomiti, prima di fare rientro a Cavalese e riprendere il lavoro in palestra in preparazione dell'esordio continentale del prossimo 21 agosto.

In quota le azzurre sono state accolte da Paolo Gilmozzi e Gianfranco Cescatti, presidente e direttore dell’Apt Val di Fiemme e Cembra, Francesca Misconel, responsabile dell’ufficio marketing di Funivie Alpe Cermis e Federico Gilmozzi, il coordinatore logistico dei raduni azzurri.

Le parole di Julio Velasco

« Sono estremamente orgoglioso dell’atteggiamento che le ragazze mettono in campo in ogni incontro, è una cosa fondamentale e che rappresenta al meglio l’approccio che hanno al lavoro e all’impegno. Siamo qui a Cavalese, in Val di Fiemme per lavorare e preparare un appuntamento importante come l’Europeo: dopo i Giochi Olimpici del 2024 ed i Campionati Mondiali del 2025 sarà un’altra vetrina, senza dimenticare però che l’Italia ha già vinto gli Europei nel 2021. Inutile andare oltre questo appuntamento e pensare all’anno prossimo o addirittura a Los Angeles 2028. Una cosa alla volta, anche perché non sarà comunque un cammino facile, vista la presenza di molti team forti. In Trentino ci troviamo bene, abbiamo una logistica ottimale e un ambiente che permette di lavorare al meglio, grazie al supporto locale e proprio per questo torniamo sempre volentieri. Cosa chiedo alle ragazze? Dico spesso che se ognuna riesce a migliorare di un singolo aspetto, la squadra risente di sette passi avanti contemporaneamente: l’impegno di ognuna ricade sul gruppo, è un aspetto su cui punto molto l’attenzione »..

Le parole di Paolo Gilmozzi

« Avere sulle nostre montagne le atlete campionesse olimpiche e mondiali in carica, pochi mesi dopo i Giochi Olimpici Invernali 2026 ospitati anche in Val di Fiemme è qualcosa di molto significativo e naturalmente motivo di vanto per tutti noi e per il territorio. Ho avuto la fortuna di seguire in prima persona sin dall’inizio il percorso di questa fortunata collaborazione tra Apt Val di Fiemme e Cembra, Trentino Marketing e Fipav e mi dico che se siamo arrivati al quinto quadriennio olimpico in comune, significa che in Val di Fiemme si sta bene. Le Nazionali vengono qui perché si sta bene, perchè facciamo parte di un territorio in cui si vive bene, in cui la popolazione è pronta a mettersi a disposizione, proprio come l’istituto scolastico La Rosa Bianca - Weisse Rose mette a disposizione delle nazionali il Palazzetto Árpád Weisz per gli allenamenti. Un autentico benessere a cinque cerchi, in un territorio per tradizione vocato allo sport e che capisce i bisogni degli sportivi. Un valore aggiunto per gli atleti, che si sentono capiti e supportati, assieme ad una logistica perfetta che garantisce la massima efficienza degli allenamenti. Credo siano questi i concetti chiave alla base del funzionamento e della longevità di questa collaborazione. E non posso che ringraziare da un lato FIPAV e Trentino Marketing e dall’altra tutti gli attori che permettono la buona riuscita di ogni singolo raduno »..

Le parole di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing:

« La presenza a Cavalese delle campionesse olimpiche e mondiali in carica e del loro allenatore Julio Velasco attribuisce a queste giornate un rilievo particolare, in una fase importante del percorso verso i Campionati Europei. A sostegno del lavoro della squadra, il territorio si impegna costantemente per mettere a disposizione strutture adeguate, attenzione logistica e qualità dell’accoglienza, grazie al prezioso contributo dell’Apt Val di Fiemme e Cembra. La giornata al Rifugio Lo Chalet ha aggiunto al raduno un momento di contatto diretto con le nostre montagne, portando anche fuori dal campo, in alta quota, le campionesse e tutto lo staff ».,

Domani, giovedì 6 agosto, dalle 16 alle 18.30, il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese aprirà le proprie porte ai tifosi, che avranno l'opportunità di assistere dal vivo a una seduta di allenamento della Nazionale Femminile. Il collegiale si concluderà venerdì 7 agosto.