La nazionale maschile si raduna a Cervia
CERVIA (RAVENNA)-Archiviata la Volleyball Nations League, per la Nazionale maschile comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei (10-26 settembre). Giannelli e compagni, infatti, torneranno a radunarsi da lunedì 10 agosto a Cervia, dove sosterranno degli allenamenti fino a giovedì 13 agosto.
L’allenamento in programma l’11 agosto, dalle ore 9 alle ore 11:30, presso il palasport di Cervia, si terrà a porte aperte. Una bella occasione, dunque, per tifosi e appassionati che potranno seguire una sessione di allenamento degli azzurri campioni del mondo.
Per questo primo raduno, che sancisce l’inizio della seconda parte della stagione azzurra, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato diciassette atleti:
L'elenco dei convocati
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Mati Pardo.
Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
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