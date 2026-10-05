Stabilite le 32 partecipanti ai Mondiali Femminili 2027

Sono tre le nazionali che si sono aggiudicate l’accesso diretto al Mondiale 2027 e che non hanno partecipato al processo di qualificazione per l’evento: Stati Uniti e Canada, in qualità di paesi ospitanti, e l'Italia, vincitrice dell’ultima edizione, disputata nel 2025.

15 posti sono stati invece assegnati tra agosto e settembre, tre per ciascuno dei cinque tornei continentali disputati in tale periodo: Egitto, Kenya e Camerun si sono qualificate in Africa; Thailandia, Cina e Giappone hanno avuto la meglio in Asia; Turchia, Serbia e Polonia hanno staccato il pass dagli Europei; Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico si sono aggiudicate i posti nella regione del Nord, Centro America e Caraibi (NORCECA); Brasile, Argentina e Colombia sono state le qualificate in Sudamerica.

Gli ultimi 14 posti sono stati infine assegnati alle nazionali, che non si erano ancora qualificate al 2 ottobre, meglio classificate nel ranking mondiale FIVB. In ordine di classifica: Paesi Bassi, Russia, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Francia, Slovenia, Svezia, Messico, Ucraina, Grecia, Corea, Bulgaria e Svizzera.

Tra le 32 squadre partecipanti, la Svizzera (attualmente al 30° posto nella classifica mondiale FIVB) è l’unica esordiente nella Coppa del Mondo. È la seconda volta nella storia che il torneo vedrà la partecipazione di 32 nazionali che saranno suddivise in otto gironi da quattro nella fase preliminare con le migliori due di ogni pool che accederanno alla fase a eliminazione diretta, che comprenderà ottavi di finale, quarti, semifinali e finali.

L’edizione 2027 della Coppa del Mondo assumerà un’importanza ancora maggiore in quanto costituirà uno degli ultimi step di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: le prime tre nazionali classificate, non ancora qualificate, si assicureranno, infatti, un posto nella prossima edizione dei Giochi.

Saranno cinque le città ospitanti: Anaheim, Omaha e Orlando (Stati Uniti); Montréal e Québec (Canada). La fase a gironi si svolgerà a Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Québec City (Videotron Centre), mentre le finali si terranno ad Anaheim (Honda Center), la sede che ospiterà anche le gare di pallavolo dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il sorteggio avrà luogo entro la fine del 2026.