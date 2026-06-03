Volley Mercato: il francese Thibault Loubeyre a Cuneo

CUNEO-« Cuneo è stata la prima squadra italiana che ho conosciuto da bambino » – e sarà anche il suo primo Club italiano in carriera: Thibault Loubeyre è un nuovo giocatore del Cuneo Volley.

L’atleta francese classe 2001, miglior Libero ai Campionati Europei U22 del 2022, in arrivo dal Club transalpino Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole, Loubeyre vestirà la maglia biancoblù nella prossima stagione di SuperLega al fianco di Capitan Cavaccini.

Le parole di Thibault Loubeyre

« Volevo provare qualcosa di nuovo; in Francia ho giocato solo per una squadra, quindi ho deciso di rischiare rifiutando offerte da club francesi per poter potenzialmente giocare a Cuneo ».

Prima esperienza all’estero, che significato ha per te?

« ⁠ Sarà sicuramente un po’ strano all’inizio: una nuova cultura e una nuova lingua, che sto appena iniziando a imparare, ma è un po’ simile alla Francia e la mia famiglia è originaria del sud-est del paese ».

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione e che tipo di campionato ti immagini sarà?

« Voglio portare la mia carriera al livello successivo giocando in uno dei campionati più importanti del mondo, contro le migliori squadre. È sempre stato uno dei miei sogni giocare in questo campionato. So che sarà più impegnativo sia fisicamente che mentalmente, ma sono pronto e non vedo l’ora di mettermi alla prova ».

Com’è stata la tua esperienza con la nazionale giovanile e cosa ti ha insegnato?

« Ho giocato in tutte le categorie giovanili della nazionale francese, dall’Under 17 all’Under 22; l’unica medaglia che abbiamo vinto è stata un argento in Under 22, perso contro l’Italia, e proprio in quel torneo sono stato nominato miglior Libero del Campionato Europeo: è stato un ottimo modo per concludere quei cinque anni nelle giovanili. Mi ha permesso di acquisire un’esperienza che si è rivelata molto utile in seguito nella mia carriera professionistica ».

Quali sono i tuoi obiettivi personali per la prossima stagione e per il futuro in generale?

« ⁠ L’anno prossimo vorrei fare un salto di qualità nella mia carriera e rimanere in questo campionato. So di non potermi permettere errori e di dover dimostrare il mio valore. Mi piacerebbe tornare a giocare nella nazionale francese entro la fine della stagione ».

Le parole del DS Paolo Brugiafreddo

« Quello del Libero è un ruolo molto particolare, la conferma del nostro Capitano Cavaccini ci dava ampie garanzie, tuttavia con la partenza di Oberto, il quale giustamente e meritatamente cerca spazio, necessitavamo di un profilo che potesse essere molto competitivo e allo stesso tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Non credevamo che potesse essere lui, perché arriva da un campionato importante com’è quello francese e soprattutto da una squadra molto competitivo qual è Tourcoing. Tuttavia il fatto che lui abbia preso in considerazione la nostra situazione su quella posizione ci ha fatto molto piacere; è un investimento che Thibault ha fatto su sé stesso, è una grande sfida che ha lanciato per dimostrare il suo valore anche in un campionato più complicato com’è la SuperLega. Siamo molto contenti che lui faccia parte del nostro gruppo, credo sarà un elemento molto utile che alzerà molto il livello anche in quel ruolo durante la settimana, durante la stagione e che si saprà far trovare pronto quando ce ne sarà bisogno. Penso che sia davvero un acquisto molto importante».