Luned' sera si recupera Padova-Tinet

Si tratta di una sfida inedita in Serie A. Il team veneto, reduce dal primo successo stagionale, è in cerca di conferme. Dopo quattro sconfitte consecutive per 3-0 contro Piacenza, Civitanova, Perugia e Milano, la formazione di casa ha ritrovato il sorriso domenica 8 novembre espugnando in quattro set il campo di Cisterna Volley. Un risultato che ha permesso ai patavini di portarsi al decimo posto con una gara in più rispetto agli avversari di Prata di Pordenone. La neopromossa friulana si è resa protagonista di un avvio di stagione in chiaroscuro. Al successo per 3-1 sul Vero Volley Monza all’esordio nella categoria sono seguiti gli stop con Perugia e Trento, ma il 3-0 casalingo su Cuneo nell’ultimo turno ha rinnovato le ambizioni di un Club che sta cercando la sua dimensione nella categoria e ha conquistato un bottino di 6 punti in 4 gare raggiungendo il quinto posto in classifica.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessandro Toscani a Padova nel 2024/25, 2025/26 - Allenatori: Jacopo Cuttini a Prata nel 2019/20

Brendan Robert Mills (Pallavolo Padova)- «È fondamentale arrivare a queste partite concentrati e preparati, senza però essere troppo tesi, e in allenamento abbiamo trovato un buon equilibrio. Come si è visto nell’ultima vittoria, le cose stanno migliorando e i ragazzi si stanno godendo il percorso. Non solo lavoriamo duro, ma ci divertiamo di più sia in allenamento che in partita, e questo sarà decisivo per conquistare altri punti e altre vittorie ».

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Dopo due partite con squadre importanti volevamo presentarci in casa facendo un passo in più e cercando di raccogliere quanto seminato. Abbiamo impattato bene la partita, controllando poi la reazione di Cuneo. Klets era in grandissima giornata ma la prestazione totale di squadra è stata ottima. Riguardo alla gara con Padova ci stiamo concentrando innanzitutto a migliorare la nostra efficienza. Lunedì sarà molto importante riuscire a mantenere la continuità in battuta, come abbiamo fatto nella scorsa gara con Cuneo. Sappiamo che a Padova troveremo una squadra tosta e ben organizzata, ma noi puntiamo a fare un ulteriore passo in avanti ».

RECUPERO 4a GIORNATA DI ANDATA

Lunedì 16 novembre 2026, ore 20.30

Pallavolo Padova – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Cerra