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Cozzoli eletto nuovo presidente della Lega volley femminile

L'Assemblea ordinaria elettiva ha espresso il suo verdetto scegliendo il successore di Fabris: tutti i dettagli
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1 min

Pubblicato il 29.09.2026, 17:37

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Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. Questo il verdetto espresso oggi (martedì 29 settembre) dall’Assemblea Ordinaria Elettiva. Cozzoli succede a Mauro Fabris, rimasto al vertice della Lega Volley femminile per due decenni.

(articolo in aggiornamento)

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