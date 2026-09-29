Cozzoli eletto nuovo presidente della Lega volley femminile
L'Assemblea ordinaria elettiva ha espresso il suo verdetto scegliendo il successore di Fabris: tutti i dettagli
Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. Questo il verdetto espresso oggi (martedì 29 settembre) dall’Assemblea Ordinaria Elettiva. Cozzoli succede a Mauro Fabris, rimasto al vertice della Lega Volley femminile per due decenni.
(articolo in aggiornamento)
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