Volley Mercato: Katarina Bulovic schiaccerà a Marsala 

LA CARRIERA

Nata a Rovereto in provincia di Trento 24 anni fa con i suoi 183 cm di altezza la pallavolista italiana, di origini serbe, arriva in maglia gialloblu dopo due anni disputati con la maglia della Clai Imola. Una passione sportiva intrapresa a soli 9 anni muovendo i suoi primi passi con la Ata Trento. Nel 2026/17 il passaggio nella pallavolo importante con il suo approdo presso il Club Italia dove cominciano a prendere corpo le sue qualità tecniche in un ruolo fondamentale come quello del posto 4. Qui arriva la sua prima convocazione nella nazionale giovanile U16 con la cui maglia vince il Campionato Europeo CEV. Nel 2018/19 il suo passaggio a Busto Arsizio dove la pallavolista trentina finisce il suo processo di crescita nelle formazioni giovanili per poi esordire in A1 nella stagione 2020/21. Una carriera in completa ascesa con diversi campionati disputati in serie A2 dove oltre a raffinare la sua tecnica contribuisce a scrivere pagine importanti dei club di riferimento. Negli ultimi due anni indossa la maglia della Clai Imola, inserita proprio nel Girone B delle serie A2 con la Olio Pantaleo Fasano, con la quale oggi si accinge a cominciare la sua nuova avventura.

Le parole di Katarina Bulovic

« Sono molto felice ed emozionata di iniziare questo nuovo percorso con la Olio Pantaleo Fasano, un ambiente che mi ispira tanta fiducia e serenità. Penso sia stata creata una bella squadra e sono sicura che con il costante lavoro quotidiano riusciremo ad avere molte soddisfazioni in campionato. Lascio la Clai Imola Volley dopo due anni bellissimi, ma sono molto positiva e contenta di poter affrontare nuove sfide con questa nuova maglia. Non vedo l’ora di iniziare ».