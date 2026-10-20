Bergamo-Milano la sfida clou del turno infrasettimanale

ROMA - Nella settimana che condurrà alla Supercoppa FIAT, che assegnerà il primo trofeo stagionale, dieci squadre della LVF A1 Fineco scenderanno in campo per la quarta giornata di Regular Season. Sia Conegliano che Scandicci, impegnate al PalaFlorio di Bari il 24 ottobre alle ore 18, hanno infatti anticipato – e vinto – le loro rispettive partite la scorsa settimana.

Domani, mercoledì 21 ottobre alle 20.30, tutte le gare si giocheranno in contemporanea. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia, una delle quattro squadre ancora imbattute, ospiterà in diretta Rai Play e DAZN la Granda Volley Cuneo, una delle tre formazioni ancora a zero punti. Una sfida molto importante per entrambe le squadre, da un lato per coltivare le ambizioni d’alta classifica e dall’altro per uscire dai bassifondi della stessa. Curiosità: la medesima partita, a campi invertiti, si era giocata lo stesso giorno del 2023, con vittoria delle pesaresi

Dopo il brutto k.o. contro Milano, l’Igor Gorgonzola Novara di coach Barbolini cerca un pronto riscatto tra le mura amiche: avversaria di giornata sarà l’Omag Consolini Volley 1907, reduce invece dal suo primo successo. L’incontro verrà trasmesso sia da DAZN che da Youtube di Lega Volley Femminile come quello tra Laica Cioccolato Uyba e Cda Volley Talmassons FVG e quello tra Il Bisonte Firenze e Valsabbina Millenium Brescia. A Biella, le bustocche proveranno a smuovere la graduatoria contro le friulane che hanno ben figurato con Conegliano lo scorso weekend, mentre a Palazzo Wanny le giallonere cercheranno di conquistare i primi punti stagionali contro le ex Boldini e Tanase.

Il piatto forte dell’infrasettimanale sarà senza dubbio il derby lombardo tra la ChorusLife Volley Bergamo e la Numia Vero Volley Milano (diretta DAZN). Nella splendida ChorusLife Arena della provincia orobica si scontreranno due formazioni imbattute, rispettivamente con 8 e 9 punti in classifica. La squadra di coach Cervellin ha senza dubbio stupito in queste prime uscite stagionali, mostrando una solidità e un’alchimia fuori dalla norma per una squadra praticamente rivoluzionata in estate. Oltre alla regista Allaoui e alla certezza Meli, già protagoniste proprio due ex meneghine come Pietrini e Gelin. Milano, al contrario, metterà sostanzialmente in campo la stessa formazione dello scorso anno. Eppure, le sensazioni sono molto diverse: da Bosio a Lanier, le giocatrici a disposizione del nuovo arrivato coach Blengini sembrano avere un’altra marcia dal punto di vista fisico. Se poi si aggiunge la qualità tecnica di tre pilastri della Nazionale Italiana come Egonu, Danesi e Fersino, ecco spiegato il convincente inizio delle milanesi. Un confronto che potrà dire molto sul prosieguo della stagione di entrambe.

TUTTE LE SFIDE

ChorusLife Volley Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Tre vittorie in tre giornate, un entusiasmo che cresce e una notte tutta da vivere. Mercoledì 21 ottobre, alle 20.30, ChorusLife Volley Bergamo torna a casa per una sfida che profuma di grande pallavolo: alla ChorusLife Arena arriva la Numia Vero Volley Milano. E Bergamo ha un motivo in più per esserci: in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la ChorusLife Arena si vestirà di rosa grazie al Match Sponsor ChorusLife, per una giornata speciale all’insegna della sensibilizzazione e della solidarietà. L’iniziativa sarà accompagnata da una raccolta fondi dedicata ad Anvolt, l’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, a sostegno del suo impegno sul territorio. Un’occasione per unire la passione per la pallavolo a un messaggio importante: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi e verso gli altri. L’invito rivolto a tutti i tifosi è semplice: venite alla ChorusLife Arena vestiti di rosa! Coloriamo insieme gli spalti, portiamo in campo un segno concreto di vicinanza e facciamo sì che la nostra voce accompagni non soltanto le ragazze, ma anche una causa che riguarda tutti. Appuntamento alle 20.30 di mercoledì 21 ottobre per una sfida da vivere fino all’ultimo pallone. In campo ci saranno due squadre pronte a dare spettacolo; sugli spalti, il pubblico di Bergamo è chiamato a fare la sua parte.

PRECEDENTI: 11 (10 successi Numia Vero Volley Milano, 1 successo ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Juliette Gelin a Milano Vero Volley nel 2024/2025, 2025/2026; Elena Pietrini a Milano Vero Volley nel 2024/2025, 2025/2026; Anna Rocca a Milano Vero Volley nel 2019/2020; Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024; Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023

Marcello Cervellin (Allenatore ChorusLife Volley Bergamo)- « Le tre vittorie conquistate nelle prime tre giornate ci hanno dato ancora più consapevolezza dei nostri mezzi e della strada che stiamo percorrendo. Questo gruppo sta lavorando con grande impegno, sta crescendo partita dopo partita e ha dimostrato di avere carattere e voglia di lottare. Sappiamo che contro Milano ci aspetta una sfida di altissimo livello, che ci chiederà di dare il massimo in ogni fondamentale e di restare uniti in ogni momento. Per questo mi piacerebbe vedere la ChorusLife Arena piena, sentire il calore della nostra gente e avere il pubblico al nostro fianco: il sostegno dei tifosi può darci una spinta enorme e trasformarsi in un’energia speciale. Vogliamo vivere insieme a Bergamo una grande serata di pallavolo! ».

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una partita impegnativa: conosciamo il valore di Bergamo, una squadra solida che in queste prime gare di campionato sta facendo molto bene, come dimostra la recente vittoria al tie-break contro Novara. Sicuramente loro scenderanno in campo cariche con l'obiettivo di continuare a vincere, e per farlo potranno contare sulla spinta del pubblico di casa. Per cercare di fermare Bergamo dovremo rimanere concentrate sul nostro gioco, cercando di migliorare ulteriormente il sistema di muro-difesa e il servizio, fondamentale in cui sappiamo di poter fare bene. Il nostro campionato è iniziato in modo positivo: vogliamo continuare a giocare al massimo delle nostre possibilità e centrare il quarto successo di stagione ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Granda Volley Cuneo.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna davanti al proprio pubblico per la quarta giornata del campionato di A1 Fineco sfidando mercoledì 21 ottobre alle 20.30 al PalaMegabox la la Granda Volley Cuneo. Le tigri sono terze in classifica alle spalle di Conegliano e Milano, grazie alle tre vittorie consecutive colte nelle prime tre giornate contro le cugine della Omag San Giovanni in Marignano, le campionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci e la neopromossa Banca Valsabbina Brescia. Cuneo è ancora a zero punti, dopo essere stata battuta da due big come Prosecco Doc Conegliano e Reale Mutua Fenera Chieri e aver perso il confronto diretto a Talmassons.

PRECEDENTI: 12 (4 successi Granda Volley Cuneo, 8 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Erblira Bici a Cuneo Granda Volley nel 2020/2021; Sonia Candi a Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Gaia Giovannini a Cuneo Granda Volley nel 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Andrea Pistola a Cuneo Granda Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Come è stato con Brescia, affrontiamo una squadra che è desiderosa di fare punti, che sta lottando in questo momento per un obiettivo che in questo momento è quello di staccarsi dagli ultimi posti della classifica, ma noi sappiamo che queste squadre bisogna rispettarle. Da parte nostra, sicuramente cercheremo di proseguire il trend positivo di risultati e soprattutto di migliorare alcuni aspetti tecnici che possiamo fare meglio. Abbiamo questo duplice obiettivo, per continuare i nostri progressi in questa stagione ».

Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « In questo campionato ogni partita può essere un'opportunità. Abbiamo visto cosa è successo in queste prime tre giornate e non c'è mai un risultato scontato. Il campionato di Serie A1 italiano è sempre stato così e ogni partita ha la sua storia. Per noi è arrivato il momento di cogliere le nostre opportunità. Sicuramente affrontiamo una squadra forte e organizzata come Vallefoglia, con dei punti di riferimento importanti e con giocatrici rodate in questa categoria. Noi però dobbiamo fare la nostra partita, senza pensare a chi abbiamo avanti. Dobbiamo competere senza paura, senza andare in tilt per due punti consecutivi dell'avversario. È molto importante riuscire a giocare pallone dopo pallone. Abbiamo sempre delle opportunità ed è arrivato il momento di giocare a viso aperto e senza paura. ».

Laica Cioccolato Uyba - Cda Volley Talmassons Fvg

Non c’è tempo per fermarsi in casa Laica Cioccolato UYBA. Dopo il match casalingo di domenica contro Bergamo, le farfalle sono già tornate al lavoro per preparare una settimana particolarmente intensa, che le vedrà impegnate in due sfide ravvicinate: mercoledì sera alle ore 20 all’e-work Forum di Biella contro la CDA Volley Talmassons FVG e sabato 24 ottobre alle ore 16 all’Allianz Cloud di Milano contro la Numia Vero Volley. Due appuntamenti importanti, ma coach Enrico Barbolini predica concentrazione e invita a pensare a una partita alla volta. Lo sguardo della squadra biancorossa è dunque interamente rivolto alla sfida di mercoledì, un confronto che si preannuncia tutt’altro che semplice. A Biella arriva infatti una Talmassons in salute, allenata da coach Parazzoli e attualmente a quota 6 punti in classifica, frutto delle due vittorie piene conquistate nelle prime giornate contro Brescia e Cuneo. Nell’ultimo turno è arrivata invece la sconfitta contro la corazzata Conegliano, risultato che non cancella quanto di buono mostrato dalla formazione friulana in questo avvio di stagione. Una squadra che presenta anche numerose conoscenze del pubblico biancorosso. Sono infatti ben quattro le ex farfalle presenti nel roster di Talmassons: le palleggiatrici Francesca Scola e Dana Schmit, la centrale Liset Herrera Blanco e l’opposto Giorgia Frosini. Proprio quest’ultima si sta distinguendo tra le attaccanti più prolifiche di questo inizio di campionato, insieme alla schiacciatrice croata Grabic e alla centrale Gannar, altri importanti riferimenti offensivi della formazione friulana. Per la UYBA sarà dunque una partita da prendere con le pinze. Se sulla carta l’impegno potrebbe apparire più abbordabile rispetto alle sfide affrontate nelle prime tre giornate contro Novara, Conegliano e Bergamo, il valore delle avversarie e il buon avvio di stagione di Talmassons impongono massima attenzione. Battista e compagne dovranno mettere in campo determinazione, continuità e qualità per provare a conquistare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Giorgia Frosini a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025; Liset Herrera Blanco a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022; Dana Schmit a Uyba Busto Arsizio nel 2025/2026; Francesca Scola a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025



Matilde Munarini (Laica Cioccolato Uyba)- « Quello con Talmassons è per noi un appuntamento molto importante: anche se domenica non è stata la nostra miglior partita, siamo soddisfatte del percorso che stiamo facendo. Credo che aver affrontato tre squadre molto forti nelle prime tre giornate ci abbia preparato bene per le prossime importanti sfide. Nonostante sia neopromossa, Talmassons ha già fatto vedere buone cose in questo inizio di campionato e anche contro Conegliano non ha sfigurato: prepariamoci quindi ad un'altra battaglia ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Proseguiamo il nostro percorso all’interno di questo campionato e dobbiamo fare molta attenzione a non lasciarci ingannare dalla classifica. Busto Arsizio è una squadra molto attrezzata, costruita per disputare un campionato importante. Credo che non abbia ancora espresso completamente il proprio valore, soprattutto perché nelle prime tre giornate ha affrontato avversarie di altissimo livello come Novara, Conegliano e Bergamo.Ci aspetta una partita importante, accompagnata anche da una trasferta impegnativa. Arriviamo da una gara contro Conegliano che ci ha richiesto un grande dispendio di energie, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Per questo abbiamo sfruttato la giornata di ieri per recuperare al meglio e permettere alle ragazze di ritrovare le energie necessarie. Oggi ci concentriamo sulla preparazione della partita, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento di domani ».

Igor Gorgonzola Novara - Omag Consolini Volley 1907

La Igor volley di Massimo Barbolini ritrova il Pala Igor per la sfida alla Omag Consolini, in programma mercoledì alle 20.30 con diretta su DAZN e Youtube. Le due formazioni arrivano all'appuntamento appaiate in graduatoria (tre punti in tre gare ciascuna) ma con umori diversi: le azzurre sono reduci da due sconfitte dopo la vittoria all'esordio con Busto Arsizio, mentre San Giovanni ha interrotto con Macerata la propria serie negativa, conquistando i primi tre punti del campionato. Tre le ex dell'incontro, tutte da parte ospite: Alice Nardo (cresciuta nel vivaio azzurro), Rachele Morello (a Novara nel 2019-2020) e Veronica Costantini (cresciuta nel vivaio azzurro e tre stagioni in prima squadra, tra cui l'ultima disputata).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Veronica Costantini a Novara Igor nel 2020/2021, 2021/2022, 2025/2026; Rachele Morello a Novara Igor nel 2019/2020



Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Dobbiamo ripartire dalle lezioni imparate in queste prime tre partite, abbiamo sicuramente delle difficoltà in questo momento e non se ne esce certo da un giorno all'altro. Di certo, l'unica "ricetta" possibile è continuare a lavorare, a sudare in palestra, ogni giorno di più. Domani sera dovremo scendere in campo con il coltello tra i denti, con la fame di conquistare ogni scambio e il desiderio di mostrare il nostro vero volto. La chiave starà nella nostra capacità di essere aggressive in battuta e nel muro-difesa e nella lucidità di osare qualcosa di più, senza perdere la pazienza ».

Jessica Rivero (Omag Consolini Volley 1907). « La partita di mercoledì ce la giocheremo. La squadra è in buon ritmo dopo la partita di Macerata. Novara è una buona squadra con delle giocatrici con molta esperienza in questa campionato ma noi siamo una squadra giovane con tanta voglia di fare bene e sopratutto di fare dei bei punti. Le squadre contro di noi devono giocare molto bene per vincere ».

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Primo turno infrasettimanale della stagione per Il Bisonte Firenze, che domani sera alle 20.30 ospita al Pala BigMat la Banca Valsabbina Millenium Brescia per la quarta giornata della LVF A1 Fineco. Archiviato il ko di domenica scorsa nel derby, chiuso comunque in crescendo, le bisontine vogliono subito tornare a macinare punti, contro una squadra che a livello di partite ufficiali non affrontano da più di cinque anni, ma che in realtà hanno già incrociato nel precampionato: nella semifinale del Trofeo Città di Sondrio, le bresciane si imposero per 3-0 contro una Firenze condizionata da assenze e infortuni, domani invece coach Orefice avrà tutto il gruppo a disposizione ad eccezione di Valoppi e Piacentini, con Damaske che ha recuperato dal problema fisico che l’ha costretta a saltare il derby. Dall’altra parte della rete ci sarà una Brescia agguerrita e vogliosa di muovere per la prima volta la classifica, dopo tre ko di fila che però non rendono merito ai progressi delle ragazze di coach Solforati, emersi soprattutto nell’ultima partita contro Vallefoglia.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Il Bisonte Firenze, 4 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Jennifer Boldini a Millenium Brescia nel 2022/2023; Alice Tanase a Millenium Brescia nel 2021/2022; Beatrice Parrocchiale a Firenze nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Abbiamo già affrontato Brescia nel precampionato, nel Trofeo Città di Sondrio, ma non è un precedente indicativo: giocavamo ancora senza entrambi gli opposti, abbiamo avuto l’infortunio immediato di Valoppi e loro erano molto più avanti di noi fisicamente. Detto questo, la Millenium è una neopromossa che ha aggiunto alcuni elementi di qualità alla buona base della stagione precedente: giocano una pallavolo rapida, le stiamo studiando, ma guardiamo soprattutto a noi e alla nostra crescita. Sono convinto che il derby ci abbia dato tanto volume di gioco, a parte il primo set abbiamo lottato su ogni pallone, e come ho detto alla squadra, queste sono partite che, se prese con l'idea di trarne una lezione, fanno crescere: sono sicuro che ne siamo usciti con un po' di consapevolezza in più, poi sicuramente possiamo fare meglio, ma abbiamo tutte le qualità per dimostrarlo già contro Brescia. Domani dovremo essere aggressive fin dai nove metri, perché loro non hanno ancora vinto e quindi arriveranno qua con il coltello tra i denti, cercando di fare di tutto per metterci in difficoltà. Noi dovremo giocare la nostra pallavolo con tutte le soluzioni che abbiamo: vogliamo regalare una bella vittoria al nostro pubblico, anche per mantenere l’imbattibilità casalinga ».

Andrea Mihaljevic (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Sono emozionata ed entusiasta per questa trasferta. Nell'ultima partita contro Vallefoglia abbiamo dimostrato di saper giocare una buona pallavolo a buon ritmo. Partita dopo partita stiamo crescendo: continuiamo a dare il massimo per sognare e ottenere la nostra prima vittoria stagionale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (14-25 25-21 24-26 23-25) Giocata mercoledì: 14 ottobre

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (19-25 14-25 22-25) Giocata mercoledì 14 ottobre

Mercoledì: 21 ottobre 2026, ore 20.00

Laica Cioccolato Uyba - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Goitre Mauro, Marigliano Antonio Giovanni

Mercoledì: 21 ottobre 2026, ore 20.30

ChorusLife Volley Bergamo - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi Luca, Rossi Alessandro

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Granda Volley Cuneo Arbitri: Piana Rossella, Scotti Paolo

Igor Gorgonzola Novara - Omag Consolini Volley 1907 Arbitri: Clemente Andrea, Curto Giuseppe

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Salvati Serena, Luciani Ubaldo

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 12, Numia Vero Volley Milano 9, ChorusLife Volley Bergamo 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8, Reale Mutua Fenera Chieri '76 8, Savino Del Bene Scandicci 8, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Omag Consolini Volley 1907 3, Igor Gorgonzola Novara 3, Il Bisonte Firenze 3, Laica Cioccolato Uyba 1, Banca Valsabbina Millenium Brescia 0, Granda Volley Cuneo 0, Cbf Balducci Hr Macerata 0.

