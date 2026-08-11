Caso Zappi, il fascicolo in Procura

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’esposto presentato contro Zappi che ha portato alla squalifica (e alla decadenza) dell’ormai ex presidente degli arbitri. Dopo la fase istruttoria, è scattato infatti il procedimento penale sulla vicenda nata un anno fa con quella denuncia anonima siglata “RP” e attribuita all’ex arbitro Roberto Patrassi, 73 anni, il quale si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Patrassi sostiene non solo di non aver mai firmato l’esposto, ma anche di non esserne mai stato a conoscenza. La procura federale, a suo tempo, si mosse ugualmente pur in presenza di una segnalazione anonima (come previsto dal codice), arrivando poi a scoperchiare il vaso di Pandora delle pressioni indebite di Zappi nei confronti del responsabile della Can C, Ciampi, e di quello della Can D, Pizzi, favorendo così la loro sostituzione con Orsato (oggi promosso a designatore di A e B dal nuovo dt Messina) e Braschi.