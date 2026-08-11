Caso Zappi, il fascicolo in Procura
La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’esposto presentato contro Zappi che ha portato alla squalifica (e alla decadenza) dell’ormai ex presidente degli arbitri. Dopo la fase istruttoria, è scattato infatti il procedimento penale sulla vicenda nata un anno fa con quella denuncia anonima siglata “RP” e attribuita all’ex arbitro Roberto Patrassi, 73 anni, il quale si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Patrassi sostiene non solo di non aver mai firmato l’esposto, ma anche di non esserne mai stato a conoscenza. La procura federale, a suo tempo, si mosse ugualmente pur in presenza di una segnalazione anonima (come previsto dal codice), arrivando poi a scoperchiare il vaso di Pandora delle pressioni indebite di Zappi nei confronti del responsabile della Can C, Ciampi, e di quello della Can D, Pizzi, favorendo così la loro sostituzione con Orsato (oggi promosso a designatore di A e B dal nuovo dt Messina) e Braschi.
Caso Zappi: l'ipotesi di reato è quella di "sostituzione di persona"
Zappi, com’è noto, è stato condannato a 13 mesi di inibizione dal Tribunale federale, sazione confermata in Corte d’Appello e certificata dal Collegio di Garanzia, ma la Figc di Gravina (dimissionario) non ha potuto commissariare l’associazione essendo in carica un videpresidente vicario e un Comitato Nazionale, come stabilito dal parere del Collegio stesso. Patrassi, comunque, continua a volerci veder chiaro. Da qui il fascicolo, assegnato al pm Daria Monsurrò. L’ipotesi di reato di partenza è quello di “sostituzione di persona”. Oggi, intanto, dalla conferenza stampa organizzata nell’ultimo giorno del raduno arbitrale a Cascia potrebbe uscire la data delle elezioni: ottobre resta un orizzonte possibile.
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