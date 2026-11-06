Figc, i piani dei candidati

Malagò premette e promette: riparto dal mio programma di giugno, «per coerenza» e perché «questo nuovo passaggio elettorale non è dipeso dalla mia volontà». Galliani scende invece in campo ricordando «le divisioni» interne e s’impegna per un «dialogo costruttivo col governo»; dopotutto lui, in qualità di senatore, di questa maggioranza fa parte. I piani di chi ambisce a conquistare la Figc, in attesa dell’ok della commissione di verifica, sono stati depositati assieme agli accrediti (la Serie A per Malagò, AIC e AIAC per Galliani) e alla scadenza delle candidature, ieri, sono iniziati a circolare. Al netto delle buone intenzioni di entrambi su stadi, vivai (la riforma Zola è sempre centrale), filiera tecnica, base, arbitri, politica, ricavi e misure economiche, emergono differenze di prospettiva. La prima: Malagò punta l’orizzonte al 2032, quindi all’Europeo che l’Italia ospiterà con la Turchia, mentre Galliani parla di «sprint in due anni» alla luce del mandato breve in palio il 14 dicembre.