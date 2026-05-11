Primavera, Sassuolo-Milan è la finale scudetto

Incoscienti giovani... Roma e Juventus eliminate dalla finale del Campionato Primavera women, passano il Sassuolo e il Milan per un déjà-vu che riporta a due anni fa, con le rossonere tricolori. Oggi si ripete, alle 18 allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (diretta sul canale YouTube della Serie A Women). Giovani calciatrici crescono, ribaltano i pronostici e si mettono in vetrina: sono state semifinali di emozioni e belle speranze che promettono una grande finale. Nella prima sfida il Milan ha avuto una determinazione più potente della Juve. Ma, non è stagione per le bianconere... Succede tutto nel secondo tempo: 5, 9, 20, 48 sono i minuti dei gol, un batti e ribatti da Strauss (M) a Bianchi (J) ad Appiah (M) a Arboleda. La squadra di Zago torna così in finale per riprendersi lo scudetto vinto nel 2024.