Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 11 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Primavera, Sassuolo-Milan è la finale scudetto

Primavera, Sassuolo-Milan è la finale scudetto

Oggi si assegna il titolo: appuntamento alle ore 18 allo stadio Ricci con diretta sul canale YouTube della Serie A Women
2 min
Tagsprimavera

Incoscienti giovani... Roma e Juventus eliminate dalla finale del Campionato Primavera women, passano il Sassuolo e il Milan per un déjà-vu che riporta a due anni fa, con le rossonere tricolori. Oggi si ripete, alle 18 allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (diretta sul canale YouTube della Serie A Women). Giovani calciatrici crescono, ribaltano i pronostici e si mettono in vetrina: sono state semifinali di emozioni e belle speranze che promettono una grande finale. Nella prima sfida il Milan ha avuto una determinazione più potente della Juve. Ma, non è stagione per le bianconere... Succede tutto nel secondo tempo: 5, 9, 20, 48 sono i minuti dei gol, un batti e ribatti da Strauss (M) a Bianchi (J) ad Appiah (M) a Arboleda. La squadra di Zago torna così in finale per riprendersi lo scudetto vinto nel 2024.

Il Sassuolo elimina la Roma 

Nel secondo match il Sassuolo sorprende la Roma, una volta padrona assoluta, grazie a una storia vincente della Primavera “importata” dal tecnico Fabio Melillo, recentemente scomparso, che per quattro anni di fila, dal ‘20 al ‘23, è stata regina d’Italia (sempre in finale con la Juventus). Poi più niente. A firmare la vittoria è Stanic con una doppietta, un gol per tempo, contro zero marcature giallorosse. E così, la formazione neroverde oggi in casa, al “Ricci”, cerca una rivincita che vale il primo scudetto. E si sa le motivazioni possono tanto, a volte tutto. Il Milan è avvisato e lo spettacolo garantito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Femminile

Da non perdere

Juventus in ChampionsRoma, capolavoro Rossettini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS