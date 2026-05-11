Primavera, Sassuolo-Milan è la finale scudetto
Incoscienti giovani... Roma e Juventus eliminate dalla finale del Campionato Primavera women, passano il Sassuolo e il Milan per un déjà-vu che riporta a due anni fa, con le rossonere tricolori. Oggi si ripete, alle 18 allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo (diretta sul canale YouTube della Serie A Women). Giovani calciatrici crescono, ribaltano i pronostici e si mettono in vetrina: sono state semifinali di emozioni e belle speranze che promettono una grande finale. Nella prima sfida il Milan ha avuto una determinazione più potente della Juve. Ma, non è stagione per le bianconere... Succede tutto nel secondo tempo: 5, 9, 20, 48 sono i minuti dei gol, un batti e ribatti da Strauss (M) a Bianchi (J) ad Appiah (M) a Arboleda. La squadra di Zago torna così in finale per riprendersi lo scudetto vinto nel 2024.
Il Sassuolo elimina la Roma
Nel secondo match il Sassuolo sorprende la Roma, una volta padrona assoluta, grazie a una storia vincente della Primavera “importata” dal tecnico Fabio Melillo, recentemente scomparso, che per quattro anni di fila, dal ‘20 al ‘23, è stata regina d’Italia (sempre in finale con la Juventus). Poi più niente. A firmare la vittoria è Stanic con una doppietta, un gol per tempo, contro zero marcature giallorosse. E così, la formazione neroverde oggi in casa, al “Ricci”, cerca una rivincita che vale il primo scudetto. E si sa le motivazioni possono tanto, a volte tutto. Il Milan è avvisato e lo spettacolo garantito.