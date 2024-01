Calciomercato diretta, segui tutte le trattative di oggi LIVE

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si accende. In Serie A e nei campionati esteri è caccia ai rinforzi nella finestra di riparazione. I movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (martedì 16 gennaio).

10:50

Napoli, trovato l'accordo per Ngonge

Il Napoli ha chiuso per Ngonge. Trovato l'accordo per il trasferimento con il Verona. Bruciata la concorrenza della Fiorentina

10:35

Tre squadre su Defrel

Defrel potrebbe vivere una nuova esperienza in un club che lotta per la salvezza. Sull'attaccante ci sono Udinese, Empoli e Cagliari. Anche il Watford aveva mostrato interesse, ma l'idea è tramontata

10:20

Il Milan valuta Nianzou

Al Milan è stato proposto Nianzou, difensore in forza al Siviglia. Il club rossonero è pronto a prendere in considerazione la possibilità di un prestito di sei mesi

10:05

Il Napoli è su Popovic

Il Napoli ha puntato il mirino su Popovic. Non avendo lo slot libero per tesserare un extracomunitario, il club azzurro farebbe l’operazione con la partnership del Frosinone. La concorrenza per il classe 2006 è tanta

9:50

Fiorentina, ballottaggio Vargas-Ngonge

La Fiorentina ha presentato un'offerta da 5 milioni all'Augsburg per Vargas, col club tedesco pronto a rifiutare perché il calciatore è valutato 8 milioni. I viola rilanciano, ma sullo sfondo c'è anche la pista Ngonge

9:40

Addio Mourinho, la nota della Roma

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

9:30

Clamoroso, Mourinho non è più l'allenatore della Roma

La Roma ha annunciato l'esonero di Mourinho attraverso una nota ufficiale: la decisione ha effetto immediato. Leggi tutto

9:25

Lazio, Felipe andrà alla Juve

Felipe ha già raggiunto un accordo con la Juve. Due viaggi a Torino di Juliana Gomes, la sorella agente, tra novembre e dicembre, avrebbero permesso di gettare le basi di un’intesa non ancora formalizzata. La Juve conferma l’interesse per il brasiliano, appetibile a parametro zero, ma non la chiusura dell’operazione. Leggi tutto

9:15

Il Real Madrid mette fretta a Mbappé

Come riferito dall'Equipe, il Real Madrid pressa Mbappé per il trasferimento. Il club spagnolo avrebbe chiesto all'attaccante di decidere rapidamente sull'offerta, suggellandola con una garanzia scritta

9:00

Mourinho resta alla Roma

La Roma non ha intenzione di cambiare allenatore. I Friedkin sono sbarcati nella capitale e hanno rincuorato la squadra. Leggi tutto

8:45

Napoli, l'ultima idea è Buongiorno

Alessandro Buongiorno, il capitano del Torino, è un nome fatto e ripetuto continuamente da Mazzarri a De Laurentiis, alla squadra mercato del Napoli, al mondo azzurro intero. La sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma il Torino non ha intenzione di venderlo a gennaio. (LEGGI LA NOTIZIA)

8:35

Juventus, è il giorno di Djaló e Adzic

La Juventus abbraccia i primi due colpi della sessione invernale: è il martedì di Tiago Djaló e Vasilije Adzic, attesi entrambi in giornata a Torino. Se riusciranno a fare in tempo, e soprattutto se le tempistiche lo consentiranno, sia il difenmsore portoghese che il centrocampista montenegrino saranno all’Allianz Stadium per assistere alla sfida con il Sassuolo. (LEGGI LA NOTIZIA)

Roma