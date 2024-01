Diretta calciomercato, tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Cinque giorni alla fine del mercato di riparazione , caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Leggi gli aggiornamenti in tempo reale e le novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

10:58

Perez nel mirino del Napoli: il punto

Perez dell'Udinese è nel mirino del Napoli, prima, però, c'è da liberare il posto in lista occupato da Ostigard. Ciro Ferrara ha spiegato perché ritiene sia l'acquisto giusto per gli azzurri (Leggi tutto).

10:44

Guardiola sull'addio di Klopp al Liverpool

Non solo mercato dei giocatori. Si è liberata una panchina importante e c'è un allenatore dal grande curriculum libero: Guardiola ha commentato così l'annuncio di Klopp, che ha svelato che lascerà il Liverpool a fine stagione (Leggi tutto).

10:28

De Laurentiis e il futuro di Mourinho

Ieri, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Mourinho escludendo che possa a essere al Napoli (Leggi tutto).

10:13

Serie A, le probabili formazioni

Cinque giornate alla fine del mercato. Intanto, si gioca in Serie A: le probabili formazioni (Leggi tutto).

10:00

Castro, prime parole da giocatore del Bologna

"Sono grato che si è potuto raggiungere un accordo per proseguire il torneo preolimpico". Così l'attaccante argentino Santi Castro, ceduto dal Vélez al Bologna, dopo essers recato a Buenos Aires per gli accertamenti ed aver fatto ritorno in Venezuela per il ritiro.

9:50

I cannonieri d'Europa nell'ultimo mese

Gol e mercato: la classifica dei cannonieri d'Europa nell'ultimo mese (Leggi tutto).

9:40

Cagliari, il commovente ricordo di Riva

Non solo calciomercato. La Serie A va avanti e a Cagliari è stato commovente il silenzio dell'anima sarda per Gigi Riva (Leggi tutto).

9:30

De Laurentiis e l'addio di Osimhen

Fanno ancora discutere le parole di Aurelio De Luarentiis al termine dell'Assemblea di Lega in cui ha annunciato l'addio di Osimhen al Napoli (Leggi tutto).

9:20

Mbappé verso il Real Madrid

Mbappé verso il Real Madrid: ecco le cifre dello stipendio (Leggi tutto).

9:10

Lazio, Cambiaghi bloccato: sì a Bernardeschi

Lazio, Cambiaghi bloccato dall'Empoli: Sarri dice sì a Bernardeschi (Leggi tutto).

9:00

Roma, la strada per Baldanzi

Roma, la strada per arrivare a Baldanzi è tracciata (Leggi tutto).

Roma