Diretta calciomercato, ultime notizie: le trattative per Embolo, Comuzzo e Zaniolo LIVE

Si entra nel vivo dell'ultima settimana di calciomercato , a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Da Embolo a Comuzzo , fino a Zaniolo e Zalewski , ma non solo. Acquisti, cessioni e trattative di oggi, giovedì 30 gennaio : segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

11:20

Padova, ufficiale l'arrivo del portiere Sala

"Il Calcio Padova - si legge nella nota ufficiale del club veneto - rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del portiere classe 1993 Andrea Sala. Sala arriva al Padova a titolo temporaneo dall’FC Crotone".

11:10

Il Napoli punta Comuzzo: la strategia di Manna

Trattativa in corso tra Napoli e Fiorentina per il giovane difensore viola, già convocato da Spalletti in Nazionale: si può chiudere. IL PIANO DI MANNA

11:00

Ziyech, ufficiale la risoluzione con il Galatasaray

Hakim Ziyech ha risolto il suo contratto con il Galatasaray, che ha annunciato sui social l'addio dell'ex fantasista dell'Ajax.

10:47

Elmas al Torino, è ufficiale

Eljif Elmas è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia.

10:40

Ascoli, accolte le dimissioni del ds Righi. Promosso Sforzini

Questa la nota ufficiale del club marchigiano: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver accolto le dimissioni presentate dal Direttore Sportivo Emanuele Righi, al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso nei mesi di mandato. Contestualmente il Club informa che da oggi Ferdinando Sforzini, già all’interno dello staff aziendale in qualità di Club Manager, assumerà ad interim la funzione di Direttore Sportivo portando avanti le trattative in sede di calciomercato".

10:30

Zalewski vuole solo l'Inter

L'esterno della Roma ha declinato la proposta del Marsiglia per rimanere in Italia: c'è l'Inter su Zalewski. TUTTI I DETTAGLI

10:20

Bologna, Tchaouna in cima alla lista

Il Bologna guarda in casa Lazio per rinforzare il pacchetto degli esterni a disposizione di Vincenzo Italiano: Tchaouna in cima al taccuino rossoblù. LA TRATTATIVA

10:10

Borussia Dortmund, Niko Kovac è il nuovo allenatore

Niko Kovac è ufficialmente il nuovo allenatore del Borussia Dortmund: "Niko Kovac - si legge nella nota del club tedesco - assumerà la guida della squadra domenica prossima, un giorno dopo la partita di Bundesliga a Heidenheim. Nato a Berlino, Kovac ha firmato un contratto con il BVB fino al 30 giugno 2026. Kovac porta con sé suo fratello ed ex calciatore del BVB, Robert Kovac, e Filip Tapalovic: saranno loro gli assistenti allenatori degli otto volte campioni di Germania. Kovac ha esperienza nazionale e internazionale come allenatore. Ha vinto il double con il Bayern Monaco nel 2019 e ha guidato il Monaco, club di prima divisione francese, alla finale di coppa nel 2021".

10:05

Lazio, l'alternativa a Casadei è Fabbian

Nuovo capitolo della telenovela Casadei. Ora, appare nuovamente avanti il Torino, che ha superato la concorrenza della Lazio. I biancocelesti hanno già il piano B: si tratta di Giovanni Fabbian del Bologna. LA SITUAZIONE

10:00

Juve, Vlahovic può partire

Tira aria di divorzio in estate tra la Juve e Dusan Vlahovic, ieri titolare contro il Benfica, ma ormai separato in casa. In questa sessione, al momento, sono escluse mosse clamorose in uscita. Il serbo, intanto, resta legato ad un contratto ricchissimo fino al 2026 e non chiederà la cessione.

9:55

Zaniolo apre alla Fiorentina

Fiorentina in pressing su Nicolò Zaniolo, attualmente in forza all'Atalanta. L'attaccante ha dato l'ok ad un eventuale trasferimento, ma è necessario il via libera della Dea e del Galatasaray.

9:50

Roma, prima le cessioni

Prima le uscite, poi le entrate. La Roma conta di definire in tempi brevi gli addii di Zalewski, direzione Inter, e Shomurodov. Una volta formalizzate le due cessioni, partirà l'assalto a un difensore e un attaccante. Per il reparto offensivo, Embolo del Monaco è uno dei nomi in cima al taccuino di Ghisolfi.

9:45

Napoli, continua il pressing per Garnacho

Il club di De Laurentiis non molla il talento del Manchester United: i Red Devils chiedono 55 milioni di euro, ma c'è distanza anche con l'entourage dell'argentino. L'ingaggio richiesto supera i 4,5 milioni di euro a stagione.

