Calciomercato in diretta: da Chiesa a Lookman e Wesley. Tutte le trattative di oggi, 22 luglio. Aggiornamenti live

Entra nel vivo un'altra settimana di calciomercato , tra acquisti, cessioni e trattative in via di definizione. Riflettori puntati sull' affare Lookman , che vede coinvolta l' Inter di Cristian Chivu, dopo il passo indietro del Napoli di Conte. I campioni d'Italia, intanto, restano vigili su più fronti: da Ndoye a Chiesa , senza dimenticare Grealish del Manchester City. La Roma , intanto, accelera e regala a Gasperini anche Wesley , mentre la Juve deve sciogliere il nodo Vlahovic . Segui la giornata di oggi, martedì 22 luglio, in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:21

Roma, ecco Wesley: tutte le cifre dell'affare

Accordo totale tra Roma e Flamengo per il trasferimento in giallorosso di Wesley, esterno fortemente voluto da Gasperini. TUTTE LE CIFRE DELL'AFFARE

10:11

Il Milan spinge per Estupiñan e Jashari

Stretta finale tra i rossoneri ed Estupiñan, giocatore pronto a raccogliere l'eredità di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Tare spinge per avere subito anche Jashari del Club Brugge. LE ULTIME

10:00

Juve, nodo Vlahovic: previsto incontro con l'agente

I bianconeri sono chiamati a risolvere la grana Vlahovic, con il serbo che vanta un contratto in scadenza nel giugno 2026. Incontro in vista: in agenda, un vertice fra Damien Comolli e l'agente dell'attaccante Darko Ristic, per discutere di un eventuale rinnovo (difficile) o una possibile nuova sistemazione. La Juve non vuole perdere il ragazzo a parametro zero, ma l'ingaggio del calciatore resta un ostacolo non indifferente.

9:50

Napoli, niente Lookman: Grealish o Chiesa per l'attacco di Conte

Una volta tramontata l'idea Lookman, il Napoli di Antonio Conte ha scelto di virare su Jack Grealish e Federico Chiesa, rispettivamente in uscita da Manchester City e Liverpool. Resta monitorato anche Ndoye del Bologna, ma la strada continua ad essere in salita, complice la richiesta degli emiliani.

9:47

Affare Lookman, l'Inter non molla. Il Napoli si tira fuori

Trattativa a oltranza fra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Il nigeriano farà leva con la Dea sulla promessa dopo il no al Psg. E se Oaktree dovesse "ritoccare" l'offerta da 40 milioni di euro, l’affare potrebbe decollare. I Percassi ne chiedono 50 per lasciar partire l'attaccante. Il Napoli, dal canto suo, si è tirato fuori dalla corsa, dopo aver provato ad inserirsi.

Roma