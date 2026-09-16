Cuadrado riparte dalla Colombia: l'annuncio ufficiale

Juan Guillherme Cuadrado è un nuovo calciatore del Millonarios FC : ora è ufficiale . L'ex giocatore di Juve ed Inter torna in patria, ripartendo dalla massima serie colombiana, dove ritroverà anche un avversario di prestigio come James Rodriguez , per anni suo compagno di Nazionale. Trasferimento a parametro zero per il classe '88, che a giugno aveva salutato il Pisa e la Serie A dopo la retrocessione in B.

Cuadrado torna a casa e riparte dalla Colombia: ufficiale il suo trasferimento al Millonarios

Contratto annuale per Juan Cuadrado, che ai microfoni del canale ufficiale del Millonarios FC si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Ho giocato quasi 17 anni in Europa, tra Juve, Inter, Udinese, tanti anni... Sono veramente felice di arrivare in questo grandissimo club, che tiene grandissima storia. Sono veramente felice di vestire questi colori. Penso di poter portare la mia esperienza e tutto quello che ho imparato in questi anni, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Non vedo l'ora di giocare i miei primi minuti con i Millonarios, quindi invito i tifosi a supportarci, perché sono sempre importanti e sono il nostro dodicesimo uomo".