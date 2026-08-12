Inter su Spence: pressing sul Tottenham

L ’Inter potrebbe aver finalmente trovato il suo tassello mancante. Il mosaico nerazzurro da mesi ormai presenta una defezione, su cui gli uomini mercato hanno lavorato per trovare la giusta soluzione alle condizioni dettate da Chivu. Djed Spence è il nome tornato in cima alla lista della spesa negli ultimi giorni, in virtù di due fattori: a spingere nuovamente Marotta e Ausilio a considerare la sua candidatura, da un lato, sono state le difficoltà riscontrate sul fronte Diaby e, dall’altro, la maggiore apertura al dialogo del Tottenham rispetto a qualche settimana fa sulla valutazione del cartellino. Per il francese dell’Al-Itthiad non è riuscito l’incastro con l’eventuale inserimento del cartellino di Kristjan Asllani come eventuale contropartita. L’albanese, che ha saltato la tournée ufficialmente per un problema muscolare, sa di non rientrare nei piani dei Campioni d’Italia e rimane alla ricerca di una sistemazione.