Inter su Spence: pressing sul Tottenham
L ’Inter potrebbe aver finalmente trovato il suo tassello mancante. Il mosaico nerazzurro da mesi ormai presenta una defezione, su cui gli uomini mercato hanno lavorato per trovare la giusta soluzione alle condizioni dettate da Chivu. Djed Spence è il nome tornato in cima alla lista della spesa negli ultimi giorni, in virtù di due fattori: a spingere nuovamente Marotta e Ausilio a considerare la sua candidatura, da un lato, sono state le difficoltà riscontrate sul fronte Diaby e, dall’altro, la maggiore apertura al dialogo del Tottenham rispetto a qualche settimana fa sulla valutazione del cartellino. Per il francese dell’Al-Itthiad non è riuscito l’incastro con l’eventuale inserimento del cartellino di Kristjan Asllani come eventuale contropartita. L’albanese, che ha saltato la tournée ufficialmente per un problema muscolare, sa di non rientrare nei piani dei Campioni d’Italia e rimane alla ricerca di una sistemazione.
Inter, i contatti con il Tottenham
L’Inter intanto ha riallacciato i dialoghi con il Tottenham: per chiudere l’operazione, considerando l’apertura da parte del giocatore già arrivata al termine del mondiale, manca la stretta di mano tra i due club. Un dettaglio che, secondo quanto filtra, è sicuramente più alla portata rispetto a prima. Gli inglesi, già entrati infatti nell’ordine delle idee di salutare l’esterno in questa finestra di mercato, hanno rivisto al ribasso le loro aspettative sul fronte economico. L’Inter potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 35 milioni tra base fissa e bonus per un profilo diverso da Diaby, ma comunque ritenuto in grado di poter dare un apporto importante sulla corsia destra e complementare rispetto a Diouf, con cui si alternerebbe nel corso della stagione anche in basi ai momenti e agli avversari.
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