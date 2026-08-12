Napoli, è di mezzo milione l’ostacolo per Anguissa

Napoli - È ripartita la trattativa per il rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa con il Napoli. Ripresi in modo serio i contatti e i dialoghi che si erano interrotti a novembre dopo l’infortunio del centrocampista in nazionale. In quel periodo era concreta la possibilità di un nuovo prolungamento per Frank, poi tutto sospeso per lo stop con priorità al campo e al recupero. E ora, con l’arrivo di Allegri e la fiducia rinnovata dal club al giocatore con il pieno supporto del nuovo allenatore, il Napoli dialoga con il suo entourage per l’accordo.

Anguissa, l'arrivo del manager in ritiro

L’arrivo in ritiro a Castel di Sangro nei giorni scorsi del suo storico agente, Maxime Nana, e del manager italiano, Giovanni Branchini, indizi chiari della volontà di procedere per arrivare alla fumata bianca. Che non è lontana, anzi. C’è distanza sull’aspetto economico, al momento. Sull’adeguamento dell’ingaggio con piccolo ritocco verso l’alto. Ballano 500mila euro tra domanda e offerta e i colloqui proseguono per trovare un’intesa. Il nuovo accordo sarà triennale. Anguissa può rinnovare fino al 2030. Quando avrà 34 anni. Al momento il suo contratto scade nel 2027 con il club che lo ha appena prolungato di un altro anno facendo valere l’opzione unilaterale.

La scelta di Anguissa e il confronto con Allegri

Il Napoli intende blindarlo, adesso, e anche il giocatore ha ormai da tempo aperto a questa possibilità. Si trova benissimo in città e sarà un pilastro anche per Allegri così come lo era stato per i due scudetti con Spalletti e Conte. Distanti i dubbi d’inizio estate quando era al centro di diverse ipotesi di mercato. Fondamentale il confronto con Max e ovviamente la rinnovata fiducia della società. Il Napoli non vuole rinunciare ad Anguissa: avanti tutta per il rinnovo triennale fino al 2030. Parti al lavoro per la definizione dell’accordo. Serve ancora un po’ di tempo.