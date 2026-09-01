Napoli, Allegri cambia: Badiashile punta alla convocazione

Mettiamola così: la sconfitta con il Como va archiviata come un evento passato, non è il caso di recriminare e rimuginare, ma allo stesso tempo deve anche lasciare un patrimonio d’esperienza utile a invertire immediatamente la rotta. In altre parole: qualcosa, o magari anche più di qualcosa, non ha funzionato a dovere e così, con l’ Inter e l’ Arsenal in arrivo a mitraglia, è necessario apportare qualche correttivo. Uomini e facce nuove, energie fresche da iniettare nelle vene di una squadra che domenica ha giocato sotto ritmo in entrambe le fasi e che, Hojlund a parte , ha mostrato le solite lacune nella rifinitura e nelle conclusioni, e in più strane amnesie difensive. Idee: De Bruyne e Vergara , tanto per cominciare, e poi Alisson e Spinazzola. Un poker di uomini che, tra il galà di San Siro e il debutto in Champions al Maradona, Max potrà calare in campo per ritrovare verve e sicurezze. E punti, soprattutto punti.

Napoli, nodo McTominay

La partita di domenica contro il Como ha confermato l’impressione colta già con un ottimo margine di certezza a Genova e ancor prima nel corso del precampionato: McTominay è la controfigura di se stesso. Ma sia chiaro: lo è perché è in totale sofferenza fisica, limitato in maniera decisiva dalle vesciche che lo stanno tormentando a un piede sin dai ritiri. Certe volte non riusciva neanche a indossare gli scarpini, dolori veri. E a dispetto di qualche miglioramento - altrimenti non avrebbe potuto giocare neanche un minuto - è palese che i suoi allenamenti e di conseguenza il rendimento in partita sono sotto scacco perenne. Anche Allegri ha spiegato la situazione dopo il Como, ma il fatto grave e rilevante è che senza McT il Napoli perde tantissimo in termini di quantità e qualità sia in fase offensiva - soprattutto in zona gol - sia in fase difensiva. In attesa di risolvere il problema, qualcosa dovrà pur accadere. E quel qualcosa potrebbe essere l’inserimento di De Bruyne a centrocampo, magari già sabato con l’Inter: Kevin sta bene, manovra e ispira, tira e crea. Corre. Difficile tenerlo fuori in questa fase.

Napoli, il tridente

Un cambio in mediana ma non solo: tra Milano e l’Arsenal, il secondo avversario che mercoledì chiuderà la cinque giorni da brividi del Napoli, sono molto probabili gli inserimenti di Alisson e Vergara nel tridente al posto di. Entrambi o uno alla volta, si vedrà a partire da oggi, alla ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso ieri da Allegri alla squadra. Contro il Como hamentre Ali è entrato nella ripresa per dare una scossa mai percepita a pieno. La sua velocità e i suoi spunti, però, servono come il pane. Così come l’imprevedibilità e l’intensità di Antonio: a Marassi è stata una delle mosse vincenti, mentre domenica è rimasto a guardare fino alla fine. E ancora: atteso anche un avvicendamento in difesa, a sinistra, dovealmeno in una delle due sfide. Il tutto in vista della prima convocazione di Badiashile e della crescita di Beukema: Rafa Marin continua a non convincere, al centro si soffre.