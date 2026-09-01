Napoli, Allegri cambia: Badiashile punta alla convocazione
Mettiamola così: la sconfitta con il Como va archiviata come un evento passato, non è il caso di recriminare e rimuginare, ma allo stesso tempo deve anche lasciare un patrimonio d’esperienza utile a invertire immediatamente la rotta. In altre parole: qualcosa, o magari anche più di qualcosa, non ha funzionato a dovere e così, con l’Inter e l’Arsenal in arrivo a mitraglia, è necessario apportare qualche correttivo. Uomini e facce nuove, energie fresche da iniettare nelle vene di una squadra che domenica ha giocato sotto ritmo in entrambe le fasi e che, Hojlund a parte, ha mostrato le solite lacune nella rifinitura e nelle conclusioni, e in più strane amnesie difensive. Idee: De Bruyne e Vergara, tanto per cominciare, e poi Alisson e Spinazzola. Un poker di uomini che, tra il galà di San Siro e il debutto in Champions al Maradona, Max potrà calare in campo per ritrovare verve e sicurezze. E punti, soprattutto punti.
Napoli, nodo McTominay
La partita di domenica contro il Como ha confermato l’impressione colta già con un ottimo margine di certezza a Genova e ancor prima nel corso del precampionato: McTominay è la controfigura di se stesso. Ma sia chiaro: lo è perché è in totale sofferenza fisica, limitato in maniera decisiva dalle vesciche che lo stanno tormentando a un piede sin dai ritiri. Certe volte non riusciva neanche a indossare gli scarpini, dolori veri. E a dispetto di qualche miglioramento - altrimenti non avrebbe potuto giocare neanche un minuto - è palese che i suoi allenamenti e di conseguenza il rendimento in partita sono sotto scacco perenne. Anche Allegri ha spiegato la situazione dopo il Como, ma il fatto grave e rilevante è che senza McT il Napoli perde tantissimo in termini di quantità e qualità sia in fase offensiva - soprattutto in zona gol - sia in fase difensiva. In attesa di risolvere il problema, qualcosa dovrà pur accadere. E quel qualcosa potrebbe essere l’inserimento di De Bruyne a centrocampo, magari già sabato con l’Inter: Kevin sta bene, manovra e ispira, tira e crea. Corre. Difficile tenerlo fuori in questa fase.
Napoli, il tridenteUn cambio in mediana ma non solo: tra Milano e l’Arsenal, il secondo avversario che mercoledì chiuderà la cinque giorni da brividi del Napoli, sono molto probabili gli inserimenti di Alisson e Vergara nel tridente al posto di Lang e Politano. Entrambi o uno alla volta, si vedrà a partire da oggi, alla ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso ieri da Allegri alla squadra. Contro il Como ha cominciato Noa, mentre Ali è entrato nella ripresa per dare una scossa mai percepita a pieno. La sua velocità e i suoi spunti, però, servono come il pane. Così come l’imprevedibilità e l’intensità di Antonio: a Marassi è stata una delle mosse vincenti, mentre domenica è rimasto a guardare fino alla fine. E ancora: atteso anche un avvicendamento in difesa, a sinistra, dove Spinazzola sostituirà Olivera almeno in una delle due sfide. Il tutto in vista della prima convocazione di Badiashile e della crescita di Beukema: Rafa Marin continua a non convincere, al centro si soffre.
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