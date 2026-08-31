Napoli, se il mercato non aiuta

L ’ aveva immaginato diverso il suo ritorno a Napoli. Aveva salutato da giocatore con una triste retrocessione ventotto anni fa, l’ha ritrovato in un’altra giornata da dimenticare. L’esordio al Maradona di Allegri è stato amarissimo, il Napoli è stato sovrastato da un Como che ha fatto il Como. Con il timbro nitido e chiaro di Fabregas, qualità di palleggio eccelsa, un possesso snervante che è anche uno straordinario strumento difensivo e poi la vivacità dei suoi ragazzi terribili. Che hanno imparato anche a essere cinici. Perché Baturina e Douvikas hanno scartato e portato a casa due regali incredibili, prendere gol così non se lo può permettere una squadra che punta a essere protagonista nella lotta scudetto.