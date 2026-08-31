Napoli, se il mercato non aiuta
L ’ aveva immaginato diverso il suo ritorno a Napoli. Aveva salutato da giocatore con una triste retrocessione ventotto anni fa, l’ha ritrovato in un’altra giornata da dimenticare. L’esordio al Maradona di Allegri è stato amarissimo, il Napoli è stato sovrastato da un Como che ha fatto il Como. Con il timbro nitido e chiaro di Fabregas, qualità di palleggio eccelsa, un possesso snervante che è anche uno straordinario strumento difensivo e poi la vivacità dei suoi ragazzi terribili. Che hanno imparato anche a essere cinici. Perché Baturina e Douvikas hanno scartato e portato a casa due regali incredibili, prendere gol così non se lo può permettere una squadra che punta a essere protagonista nella lotta scudetto.
Napoli, gli errori di Olivera e Anguissa
Errori gravi, da matita rossa, il primo di Olivera e il secondo di Anguissa. La beffa per Allegri è aver preso la seconda rete per un errore sulla costruzione dal basso, una di quelle ingenuità che paghi a caro prezzo contro la squadra che fa il pressing più feroce del campionato. L eggerezze insolite per difese di Max, chiamato al più presto a correre ai ripari. Alla vigilia il tecnico aveva chiesto anche pulizia tecnica, le sue raccomandazioni non sono state ascoltate. Troppi errori nel fraseggio, difficoltà estreme nella costruzione, la frequente incapacità di trovare gli spazi giusti. E anche una condizione non ottimale, ritmi da amichevole estiva, alcuni senatori ancora lontani da una forma fisica accettabile. Anguissa e McTominay irriconoscibili, Lobotka lasciato solo nella ragnatela di Cesc.
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