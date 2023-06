Roma, intrigo Frattesi: tutto sull'incontro tra Tiago Pinto e Carnevali

E se fosse tutta una manovra per strappare Frattesi all’Inter? Attenzione perché tra Roma e Sassuolo l’asse si rafforza: ieri a Milano i due dirigenti, Tiago Pinto e Giovanni Carnevali, hanno formalizzato l’accordo per il trasferimento dei giovani Volpato e Missori per 10 milioni, più il 15 per cento sulla futura rivendita che sarà girato alla Roma. Sette e mezzo è stato valutato Volpato, dall’alto del ruolo di trequartista e dei due gol segnati in Serie A, due e mezzo il terzino Missori, che è un 2004 assai interessante di cui si è accorto anche José Mourinho.