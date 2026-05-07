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giovedì 7 maggio 2026
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Psg in finale Champions, Kvara strepitoso

Leggi il commento sulla prestazione stellare dell'ex attaccante del Napoli e sulla partita andata in scena ieri a Monaco di Baviera
Alberto Polverosi
1 min
TagspsgKvaratskheliaChampions League

Budapest ci vanno i parigini del Psg e i londinesi dell’Arsenal, che alla sfida per il titolo di campioni d’Europa arriveranno molto probabilmente da campioni di Francia (una prassi) e campioni d’Inghilterra (più sorprendente). Può darsi che c

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