Diretta sorteggi Europa League: i gironi di Roma e Atalanta. Segui LIVE

L'attesa è finita: dopo i sorteggi di Champions di ieri, oggi è toccato a quelli di Europa League . A Montecarlo Roma e Atalanta , entrambe in prima fascia, hanno scoperto le rispettive avversarie nella fase a gironi : segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

15:00

Roma, le ironie dei tifosi dopo il sorteggio di Europa League

Le urne hanno decretato il cammino europeo della Roma e dell'Atalanta: i tifosi si sono scatenati sui social con meme e vignette GUARDA LA GALLERY

14:45

Conference, inizia il sorteggio: c'è la Fiorentina

Dopo i sorteggi di Europa League, al Grimaldi Forum di Montecarlo tocca a quelli di Conference SEGUILI QUI

14:20

Roma, i precedenti

Contro Sheriff e Servette saranno sfide inedite per la Roma, mai affrontate in Europa in 96 anni di storia, mentre non si potrà dire la stessa cosa dello Slavia Praga, squadra contro cui i giallorossi giocarono la prima sfida in competizioni europee nel 1931, per un totale di 4 precedenti in competizioni europee (2 vittorie Roma, 1 pareggio, 1 ko). I tifosi giallorossi ricordano bene, per motivi non certo piacevoli, l'ultimo precedente in Coppa Uefa. È il 19 marzo 1996, la Roma è a un passo dall'accedere alle semifinali dopo un'epica rimonta, dal ko per 2-0 dell'andata al 2-0 del ritorno firmato Moriero-Giannini. Ai supplementari Moriero segna il terzo gol (che sarebbe valso la qualificazione) ma Vavra strozza l'urlo di un Olimpico strapieno e a 7 minuti dal termine regala la semifinale alla squadra ceca.

14:05

Marino avverte l'Atalanta: il commento dopo i sorteggi

"In Europa nulla è facile, partiamo da questo presupposto, sono tutte avversarie importanti. Sicuramente lo Sporting ha giocato molte edizioni di Champions ed è abituato a questo palcoscenico". Lo ha detto il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, in merito al sorteggio dei gironi di Europa League. "Il mercato? Fortuntamente finisce stasera. Cerchiamo di costituire una squadra competitiva per il campionato e l'Europa, sarà una stagione lunga e difficile", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Poi una battuta su Gasperini: "È molto ambizioso, ha sempre voglia di migliorarsi, pretende molto dalla società e da tutto l'ambiente. Ha la capacità di ripartire e valorizzare i giovani. Questa è la nostra filosofia, lui è il nostro valore aggiunto", ha aggiunto.

14:00

Il progetto stadio della Roma

"La proprietà ha una forte ambizione, una crescita continua è una cosa molto importante per tutti noi che vogliamo fare di questa ambizione una realtà. La proprietà ha investito tanto per costruire una bella squadra dentro e fuori dal campo e sono molto orgogliosa sia della parte sportiva che societaria. Il progetto dello stadio di proprietà è molto importante, è uno dei pilastri del nostro progetto sportivo: non c'è nessuna società con ambizione che non abbia una casa propria. Ci stiamo impegnando con la Uefa in un percorso in linea con le regole di stabilità finanziaria. L'ambizione della proprietà è realizzare questo progetto: ultima prova concreta è l'arrivo di Lukaku, fa capire come la proprietà anno dopo anno si impegni a rendere la Roma sempre più competitiva". Così Lina Souloukou, Ceo della Roma, dopo il sorteggio dei gironi di Europa League. LEGGI TUTTO

13:53

Roma, la Ceo Lina Souloukou sul tifo romanista

Conoscevo bene la passione dei tifosi romanisti lavorando da tanti anni nel calcio, viverla da vicino ogni giorno, allo stadio o all'areoporto come quando è arrivato Lukaku, è un vero onore e una grande responsabilità. Siamo consapevoli dell'importanza che ha la squadra nella vita dei tifosi".

13:51

Il commento del Ceo della Roma Lina Souloukou

"Non bisogna sottovalutare avversari, livello Europa League è molto competitivo. Fase a gironi è molto importante, siamo consapevoli del valore della nostra squadra e del nostro allenatore: visti i risultati degli ultimi anni, l'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione". Così Lina Souloukou, Ceo della Roma, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei gironi di Europa League.

13:50

Calendario Europa League Roma: date e orari girone

Dall'urna di Montecarlo la Roma ha pescato Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette SCOPRI IL CALENDARIO

13:40

Roma e Atalanta, i gironi completi di Europa League

Sono stati sorteggiati i gironi completi di Europa League. La Roma nel gruppo G ha pescato Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MOL) e Servette (SVI). Invece per l'Atalanta, nel gruppo D, ci sono Sporting (POR), Sturm Graz (AUT) e Rakow Czestochowa (POL). VEDI TUTTO

13:35

La Roma pesca il Servette, Rakow Czestochowa per l'Atalanta

Gruppo A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Backa Topola

Gruppo B: Ajax, Marsiglia, Brighton, AEK Atene

Gruppo C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Apollon Limassol

Gruppo D: ATALANTA, Sporting, Sturm Graz, Rakow Czestochowa

Gruppo E: Liverpool, Lask, Union Saint-Gilloise, Tolosa

Gruppo F: Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panatinaikos

Gruppo G: ROMA, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

Gruppo H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

13:30

Sheriff Tiraspol per la Roma, l'Atalanta con lo Sturm Graz

Gruppo A: West Ham, Olympiacos, Friburgo

Gruppo B: Ajax, Marsiglia, Brighton

Gruppo C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga

Gruppo D: ATALANTA, Sporting, Sturm Graz

Gruppo E: Liverpool, Lask, Union Saint-Gilloise

Gruppo F: Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa

Gruppo G: ROMA, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol

Gruppo H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde

13:26

Slavia Praga per la Roma, l'Atalanta pesca lo Sporting

Gruppo A: West Ham, Olympiacos

Gruppo B: Ajax, Marsiglia

Gruppo C: Rangers, Real Betis

Gruppo D: ATALANTA, Sporting

Gruppo E: Liverpool, Lask

Gruppo F: Villarreal, Stade Rennes

Gruppo G: ROMA, Slavia Praga

Gruppo H: Bayer Leverkusen, Qarabag

13:22

Comincia il sorteggio: Roma nel gruppo G

Comincia il sorteggio: ad ogni squadra della prima fascia viene assegnato un gruppo.

Gruppo A: West Ham

Gruppo B: Ajax

Gruppo C: Rangers

Gruppo D: ATALANTA

Gruppo E: Liverpool

Gruppo F: Villarreal

Gruppo G: ROMA

Gruppo H: Bayer Leverkusen

13:15

La spiegazione dei criteri

Sul palco di Montecarlo vengono spiegati i criteri che regolano il sorteggio di Europa League. Anche John O'Shea, ambasciatore della finale, ha fatto il suo ingresso.

13:10

M'Bia porta la coppa

Stephane M'Bia, vincitore dell'Europa League per due stagioni di fila con il Siviglia, porta la coppa sul palco.

13:05

Inizia la cerimonia

La presentatrice Alex Scott apre la cerimonia del sorteggio, mostrando le immagini più belle della passata stagione, quando la Roma era arrivata in finale.

13:00

Sorteggi Europa League, l'ultima volta con il vecchio format

A Montecarlo è tutto pronto per i sorteggi di Europa League. Sarà l'ultima volta con gli otto gironi nella prima fase: dal 2024 il format rinnovato delle tre massime coppe Uefa non prevederà più gli otto gironi della prima fase e non ci saranno più squadre provenienti dalla Champions. LEGGI TUTTI I DETTAGLI

12:55

I pericoli per Roma e Atalanta

Nonostante la prima fascia, sono diversi i pericoli da evitare per Roma e Atalanta. Nella seconda fascia spiccano Sporting Lisbona, Betis Siviglia (gli spagnoli capitarono con la Roma dodici mesi fa e vinsero all’Olimpico), Olympiakos e Marsiglia su tutte; l’altra francese, il Rennes, è una formazione spigolosa e brillante che si è rinforzata con tanti calciatori tra i quali Matic, il cui ritorno all’Olimpico infiammerebbe una piazza delusa dal suo addio burrascoso. Anche la terza urna ospita formazioni attrezzate per arrivare fino in fondo. Tre su tutte: il Friburgo reduce dagli ottavi nella passata stagione, l’Union Saint Gilloise giunto fino ai quarti e il Brighton di Roberto De Zerbi, ormai una big di Premier League ma relegata in basso essendo debuttante assoluta in Europa. Il Tolosa che ha vinto la coppa di Francia è la “big” del “pot 4”.

12:50

Europa League, come funziona il sorteggio della fase a gironi

Le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking. Niente derby nazionali in questa fase: nessuna squadra può affrontare una della stessa federazione. Le squadre abbinate dello stesso paese giocheranno ad orari viversi.

12:45

Dove si gioca la finale di Europa League 2023-24

L'edizione 2023/24 dell'Europa League è iniziata il 10 agosto e si concluderà con la finale del 22 maggio 2024 alla Dublin Arena di Dublino, in Irlanda.

12:40

Roma, le possibili avversarie per il girone di Europa League

La Roma, tra le squadre di prima fascia, aspetta il sorteggio in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo SCOPRI LE POSSIBILI AVVERSARIE

12:30

Quando si giocano le partite dei gironi di Europa League

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

12:25

Sorteggio Europa League, quarta fascia

Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.

12:20

La terza fascia del sorteggio di Europa League

Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

12:15

Europa League, la seconda fascia

Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

12:10

La prima fascia di Roma e Atalanta

Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

12:00

Europa League, dove seguire il sorteggio

Sarà possibile seguire il sorteggio di Europa League dalle 13, a Montecarlo, con diretta sul nostro sito e in streaming VEDI I CANALI

Grimaldi Forum, Montecarlo