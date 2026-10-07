Italia extralarge e largo ai giovani

Una nuova e insospettabile ricchezza. Gli acquisti di Mancio si chiamano Kayode, Romano, Doumbia, Sebastiano Esposito e Vergara . Cinque rinforzi per la Nazionale a cui nessuno, sino a un paio di settimane fa, pensava o credeva. E poi i ripescati: su tutti Fagioli , ma anche Daniel Maldini (sì, proprio lui, il figlio di Paolo che non avrebbe voluto e scelto Mancini ct) e Ruggeri . Le scelte si sono allargate all’improvviso dentro un periodo interminabile di carestia.

Frattesi, Pio Esposito e Palestra il lascito di Gattuso

Frattesi appartiene al lascito di Gattuso, l’ex ct dell’Italia, pronto a restituirgli nuova luce alla Lazio. Rino a Coverciano aveva ricreato un gruppo e uno spirito, si era dato come obiettivo il playoff e avrebbe cominciato a ringiovanire al Mondiale, se si fosse qualificato. Pio Esposito e Palestra li ha fatti esplodere lui e anche Moise Kean si era rilanciato sotto la sua guida. L’esterno ex Cagliari, reduce da infortunio, è il più atteso a novembre, quando Mancini ridurrà il numero dei convocati (ci attendono solo due partite, non quattro) e punterà sul meglio per sorprendere Francia e Belgio: i quarti di finale di Nations sono contendibili. Per una volta, si diletterà nell’imbarazzo della scelta.

Pensate al terzino destro. Palestra partirà dietro a Kayode: chi lo avrebbe detto qualche giorno fa? E poi Dimarco, un top della fascia sinistra. Nessuno ci ha fatto caso, ma l’interista dovrà contendere il posto a Calafiori. Udogie, se disponibile, era il primo cambio nelle intenzioni del ct. Tornerà Zaniolo, l’ala destra a cui pensava Mancio per comporre il tridente. Scelto Scamacca come terzo centravanti, non è stato convocato Retegui. C’è materiale tecnico per avviare un percorso a lungo termine. I successi dell’Under 21 sono una garanzia.