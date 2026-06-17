Un calcio ai rimpianti

Divagazioni lamentose, critiche, pessimistiche e ciniche sul Mondale 2026 allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Questo Mondiale è delle squadre piccole, enuncia don Ciccio portiere di palazzo. Si battono, resistono, fanno la storia, conviene Salvatore pittore di alici. Le grandi squadre vivacchiano, fanno rodaggio, sono in difficoltà, aggiunge Pasq