Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un calcio ai rimpianti

Leggi il commento sull'andamento dei Mondiali 2026, tra imprese delle piccole realtà e deludenti prestazioni delle big
Mimmo Carratelli
1 min
TagsMondiali 2026

Divagazioni lamentose, critiche, pessimistiche e ciniche sul Mondale 2026 allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Questo Mondiale è delle squadre piccole, enuncia don Ciccio portiere di palazzo. Si battono, resistono, fanno la storia, conviene Salvatore pittore di alici. Le grandi squadre vivacchiano, fanno rodaggio, sono in difficoltà, aggiunge Pasq

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS