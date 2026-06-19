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venerdì 19 giugno 2026
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Messi e Cristiano Ronaldo ultime stelle

Leggi il commento sull'ultimo ballo della pulce argentina e del fuoriclasse portoghese ai Mondiali 2026
Mimmo Carratelli
1 min
TagsMessiCristiano RonaldoMondiali 2026

In questo Mondiale di là dell’Atlantico, dal Messico al Canada, attraversando gli States, guardo le vecchie stelle del firmamento del football, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, 41 anni il primo, 39 il secondo. Che cos’hanno ancora da dire? Ronaldo è là che non gli si muove un capello, bello come un uomo Vogue, cesellato dagli dei. Non corre, sfiora l’erba e l&rsquo

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