Messi e Cristiano Ronaldo ultime stelle

In questo Mondiale di là dell’Atlantico, dal Messico al Canada, attraversando gli States, guardo le vecchie stelle del firmamento del football, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, 41 anni il primo, 39 il secondo. Che cos’hanno ancora da dire? Ronaldo è là che non gli si muove un capello, bello come un uomo Vogue, cesellato dagli dei. Non corre, sfiora l’erba e l&rsquo