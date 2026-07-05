Mondiali, nessuno come i Blues

Mentre sono appena iniziati gli ottavi , cerchiamo di capire cosa è successo nei sedicesimi.

LA MIGLIORE

La Francia ha dominato sul piano dello spettacolo anche in questo primo turno di scontri diretti col 3-0 sulla Svezia. È vero che anche la Spagna sta cominciando a ingranare, ma al livello dei Bleus per ora non c’è nessun’altra nazionale.

LA PEGGIORE

L’Olanda. Da una squadra con tanti ottimi giocatori di spessore internazionale c’era da aspettarsi tanto di più. Troppo anonima contro il Marocco.

LA SORPRESA

Impossibile non mettere Capo Verde al primo posto di questa categoria. Se nel girone aveva inchiodato i campioni d’Europa della Spagna sullo 0-0, nei sedicesimi ha portato quasi ai rigori i campioni del mondo dell’Argentina dopo aver rimontato per due volte il risultato. Solo un autogol l’ha piegato. Per una debuttante sconosciuta è stato un mondiale storico.

IL FALLIMENTO

La Germania è tornata a casa con le ossa rotta, con l’eliminazione per mano del Paraguay e con una scia di polemiche che stanno travolgendo il mondo calcistico tedesco. Non è sembrata una squadra, ma un insieme di giocatori messi uno accanto all’altro.

IL GIOCATORE-TOP

Messi, un capello più su di Mbappé. Leo è strabiliante, il gol segnato a Capo Verde è degno della sua dimensione di fuoriclasse. Ne ha già fatti sette in questo torneo, venti in tutti i Mondiali e sono otto partite, sempre nei Mondiali, che non smette di fare gol. Può puntare al record del francese Fontaine che nel mondiale del ‘58 arrivò a 13. È un giocatore infinito.

IL GOL

Sceglierne uno in questi sedicesimi è difficilissimo. Ne sono stati segnati 42, media di 2,6 a partita, nemmeno uno 0-0 al 90' né al 120'. I candidati sono: Martinelli (Brasile: anche per l’assist di Bruno Guimaraes), Nusa (Norvegia: da sinistra si accentra e destro al secondo incrocio dei pali), Diallo (Costa d’Avorio: triangolo con Pepe e due norvegesi saltati in area), Sarr (Senegal: lancio da metà campo di Niakhaté, controllo di petto e legnata al volo), Messi (Argentina: anche qui lancio dal cerchio di centrocampo di Lisandro Martinez, controllo in corsa di esterno sinistro e palla in rete sempre di sinistro). Si impone una scelta, allora Diallo in Costa d’Avorio-Norvegia.

LA NAZIONALMONDIALE DEI 16ESIMI

Anche per il posto di portiere le candidature sono tante: Gill (Paraguay), Suzuki (Giappone), Verbruggen (Olanda), Mpasi (Congo), Vozinha (Capo Verde), tutti autori di parate incredibili. La nostra preferenza va a Gill. Terzino destro: ballottaggio Hakimi-Pedro Porro, in campo mettiamo il marocchino. Difensori centrali: Gabriel Magalhaes (Brasile) e Lisandro Lopez (Argentina: è un po’ colpa sua il primo gol di Capo Verde, ma il riscatto è totale con l’assist chilometrico per Messi e il gol del 2-1). Terzino sinistro: Cucurella (Spagna). A centrocampo: Galarza (Paraguay: tanto lavoro ben fatto e in più l’assist) e Rabiot (Francia: è il vero riferimento dei Bleus). In attacco a destra Mbappé (Francia: inevitabile), al centro Messi (Argentina: inevitabile), a sinistra Olise (Francia: inevitabile), centravanti Kane (Inghilterra: è stato lui a trascinare i tre leoni agli ottavi con la doppietta in rimonta al Congo). Ct: Bubbista (Capo Verde: impossibile assegnare l’incarico a qualcun altro).