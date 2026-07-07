Cristiano Ronaldo, il saluto più triste

Aspettavano tutti il vecchio intramontabile campione e il giovane esplosivo talento, aspettavamo Ronaldo e Yamal e invece, in fondo a una partita non proprio memorabile, sono spuntate le riserve della Spagna . Riserve solo perché sono spagnoli e giocano in una nazionale che è un insieme di campioni e grandi giocatori. Nell’azione del gol decisivo sono entrati Fabian Ruiz , Ferran Torres (un assist fuori dal mondo) e Merino , il centrocampista che ha un cronometro al posto del cervello visto che non sbaglia mai, o quasi mai, il tempo di inserimento. Tutt’e tre partiti dalla panchina. Loro due, Cristiano e Yamal , si sono dati il cambio nel tempo. Ventidue anni di differenza, per Ronaldo è stata l’ultima amara esibizione in un mondiale. Quando si giocherà la prossima edizione avrà 45 anni. L’ultima immagine che resterà nella mente e nel cuore dei portoghesi saranno le lacrime del loro fenomeno sul campo di Dallas . Il ct lo ha tenuto in campo fino alla fine, più di 100 minuti in tutto, sperava nell’ultimo colpo del campione, pensava che l’orgoglio del capitano fosse più forte dell’età.

Cristiano merita un grande abbraccio, un grande saluto

Non è stato così e ora Cristiano merita un grande abbraccio, un grande saluto, merita gli onori di chi lascia il segno del Calcio. Yamal andrà avanti, forte dei suoi 19 anni. Poteva fare di più anche lui, ma non ha sbagliato partita. È stato dentro fino alla fine, ha tentato i suoi dribbling, solo che fin quando è rimasto in campo Nuno Mendes è stata dura. Cristiano aspettava, come ormai fa da tempo. Lamine puntava, ma davanti aveva un osso duro da masticare. Il primo tiro è stato di Ronaldo, una botta sul primo palo deviata in angolo da Unai Simon, il tentativo di Yamal è arrivato poco dopo e anche in questo caso la respinta di Diogo Costa è stata decisiva. In quei 45 minuti l’ultima palla verso la porta è stata ancora di CR7 con volo coreografico del portiere spagnolo. Alla fine del primo tempo i protagonisti più attesi non avevano dato quanto tutti si immaginavano. Non una delusione, sia chiaro, ma lo spunto del campione stava tardando.

Yamal più coinvolto di Ronaldo

Nel gioco spagnolo Lamine Yamal era inevitabilmente più coinvolto di quanto lo fosse Cristiano Ronaldo nella manovra portoghese, questo solo in parte spiegabile con i ventidue anni di differenza. La Spagna contava più occasioni del Portogallo che non sempre arrivava spedito dalle parti del suo cinque Palloni d’oro. I problemi del giovane barcellonista nascevano invece dalla marcatura di Nuno Mendes, che già lo aveva annullato in Champions. Ventisei dribbling completati prima di questa sfida, ma ieri il terzino del Psg lo ha costretto ad abbassare la media. E proprio lui, Nuno Mendes, ha centrato la traversa con la provvidenziale deviazione di Pedro Porro, era lo sviluppo di un calcio d’angolo e Yamal era lontano.

Quanto è triste salutare Cristiano

Quando poi è uscito per infortunio, il ragazzino avrà tirato un sospiro di sollievo e in effetti contro Semedo è andata meglio. Portogallo e Spagna hanno giocato accanto al timore di non sbagliare. Non hanno entusiasmato, non hanno mai accelerato (se non nell’occasione del gol di Merino, un gol da...Spagna) e non hanno reso, come collettivi, quanto garantivano le individualità. Qualcosa di più ha fatto la squadra di De La Fuente, ma la traversa centrata da Nuno Mendes trema ancora. Alla fine forse è giusto così, però quanto è triste salutare Cristiano.