Roma-Bologna diretta: sblocca Pellegrini su rigore al 6'

La Roma riparte in campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, ospitando il Bologna all'Olimpico. Serve una vittoria a Mourinho per rilanciare la corsa al quarto posto. Il tecnico portoghese affida le speranze di rinascita al neo campione del mondo Paulo Dybala, tornato carico dall'Argentina. La sorpresa invece è il giovane Tahirovic: prima partita da titolare per il classe 2003. L'ennesimo giovane lanciato da Mourinho.

17:27 62.092 tifosi all'Olimpico Ecco il dato comunicato dalla Roma: diciottesimo sold out consecutivo all'Olimpico. 17:24 Due tifosi d'eccezione all'Olimpico In tribuna anche il tifoso giallorosso Ultimo e il bolognese Cesare Cremonini per la sfida con il Bologna

17:23 Pellegrini, il gol all'Olimpico mancava da 290 giorni! Lorenzo Pellegrini ha ritrovato il gol all'Olimpico in Serie A che gli mancava da 290 giorni (20 marzo 2022) 17:21 Dan Friedkin in tribuna con gli occhiali da sole Fa discutere sui social la scelta del presidente della Roma, all'Olimpico per la sfida contro il Bologna (leggi qui l'articolo) 17:20 Thiago Motta è una furia Il tecnico del Bologna esplode di rabbia al rigore concesso alla Roma (leggi qui l'articolo). 17:19 47' - Fine primo tempo Per ora decide un gol di Pellegrinisu rigore al 6' 17:15 43' - Zaniolo tira fuori Sempre sugli sviluppi del calcio d'angolo, Zaniolo prova un sinistro al volo da dentro l'area ma la palla finisce abbondantemente fuori 17:12 42' - Dybala prova il pallonetto La Joya sulla ribattuta di un calcio d'angolo prova uno strano pallonetto, ma non inquadra la porta 17:04 34' - Cristante spreca Cristante intercetta un buon pallone poi va da solo verso la porta e conclude debolmente. 17:03 33' - Ammonito Ibanez Giallo per Roger Ibanez, colpevole di un duro intervento su Orsolini. Il brasiliano è il primo ammonito del match. 17:02 31' - Orsolini prova la rovesciata L'attaccante del Bologna prova un gesto acrobatico, ma non colpisce bene: palla abbondantemente fuori. 16:56 L'esultanza della Roma al gol di Pellegrini

16:51 20' - Zaniolo ci prova da fuori Ancora un tentativo per Zaniolo lanciato in verticale di prima da Pellegrini, ma la sua conclusione al volo da fuori area è debole e centrale. 16:47 17' - Occasione per Zaniolo Zaniolo devia un tiro da fuori di Mancini e per poco non sorprende Skorupski. Palla alta di un soffio 16:41 10' - Cristante rischia Cristante si addormenta e rischia di farsi soffiare il pallone al limite dell'area giallorossa. Pericolo sventato 16:36 6' - +++ Gol Roma: sblocca Pellegrini su rigore! +++ La Roma sblocca su rigore procurato da Dybala e trasformato da Pellegrini 16:33 Foti in panchina Mourinho deve scontare due giornate di squalifica: in panchina c'è il vice Foti 16.30 1' di silenzio per Pelé L'omaggio a Pelé anche allo stadio Olimpico 16:16 Striscione per Sinisa Mihajlovic Lungo applauso da parte di tutti i tifosi dello stadio Olimpico per Sinisa Mihajlovic

16:14 Dybala infiamma l'Olimpico Dybala nel riscaldamento prepartita saluta i tifosi all'Olimpico che lo acclamano

16:12 Roma, Karsdorp non convocato: è finita Dopo la tregua e la convocazione per il ritiro in Portogallo e gli allenamenti a Trigoria, Mourinho ha comunque deciso di non convocare il terzino olandese per la sfida contro il Bologna. (Leggi qui l'approfondimento) 15:50 Roma-Bologna, anche la famiglia di Solbakken all'Olimpico VIDEO

15:48 Dybala, il Bologna una delle vittime preferite Paulo Dybala ha nel Bologna una delle sue vittime preferite. La Joya ha segnato sette gol contro il Bologna in Serie A, facendo meglio solo contro Sampdoria (otto), Genoa (nove) e Udinese (10); in particolare l’attaccante della Roma ha segnato in sette sfide diverse contro i rossoblù, contro nessuna squadra ha fatto meglio 15.42 Wijnaldum all'Olimpico con la famiglia: andrà in tribuna VIDEO