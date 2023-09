Diretta Juve-Lecce 0-0: segui la sfida LIVE

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la sesta giornata , si apre con la sfida tra Juve e Lecce . I bianconeri di Allegri cercano il riscatto dopo il pesante ko contro il Sassuolo, mentre i giallorossi di D'Aversa vogliono continuare a sognare dopo un inizio a sorpresa che li vede al terzo posto della classifica. Segui la sfida in diretta.

20:46

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio all'Allianz Arena: inizia Juve-Lecce.

20:44

Juve e Lecce tornano in campo

Rientrano in campo le due squadre: manca pochissimo al fischio d'inizio.

20:41

Giuntoli: "Juve serena e arrabbiata per la sconfitta"

Le parole di Cristiano Giuntoli ai microfoni di DAZN nel pre-partita: "Ho visto una Juve più serena, arrabbiata per la sconfitta che sicuramente non ci ha fatto bene. Abbiamo analizzato cose positive e negative per cercare di crescere". (LEGGI TUTTO)

20:35

Juve e Lecce tornano negli spogliatoi

Rientrano negli spogliatoi le due squadre: manca poco all'inizio della sfida.

20:30

Lecce, D'Aversa predica calma

Nonostante l'ottimo inizio, il tecnico dei salentini D'Aversa non vuole sentire paragoni affrettati. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il Leicester aveva degli introiti totalmente diversi, noi abbiamo ricevuto decisamente meno. Non sono paragoni che possono esistere. Non possiamo pensare di essere più bravi della Juve, ma dobbiamo mettere in campo voglia e grinta". (LEGGI TUTTO)

20:21

Juve, lo dicono i numeri: è da quarto posto

E se Max avesse ragione? «Ci sono tre squadre davanti a noi», le sue parole. I numeri non mentono quasi mai e segnano l’asticella da cui possono partire le ambizioni di un club. Quando si pretende dalla Juventus lo scudetto, bisognerebbe ricordare che Allegri oggi ha solamente la quarta rosa in termini di valori economici. (LEGGI TUTTO)

20:15

Juve senza la Curva Sud contro il Lecce

Riprende lo sciopero del tifo bianconero in occasione della gara contro i salentini: ecco il motivo della decisione degli ultras. (LEGGI TUTTO)

20:11

Juve e Lecce in campo per il riscaldamento

Iniziato il riscaldamento delle due squadre mentre continuano ad arrivare i tifosi.

20:10

Juve, è l'ora di Milik: parte titolare

La Juve che vuole voltare in fretta pagina e dimenticare la batosta subìta con il Sassuolo si affida a Milik. Il bomber polacco fa il suo esordio da titolare in questo campionato, dopo essere partito dalla panchina in tutte le prime cinque gare. (LEGGI TUTTO)

20:00

Il Lecce delle meraviglie: un sogno da 20 milioni

Il Lecce di D'Aversa è la sorpresa di questo inizio di campionato. I giallorossi si trovano in alta classifica, con 11 punti e zero sconfitte nelle prime cinque giornate. Un record impreziosito dalla stima complessiva della rosa: pagata circa 20 milioni ora vale più del triplo. (LEGGI TUTTO)

19:55

Juve, Fagioli si esalta con il Lecce: il dato

Nicolò Fagioli parte dal primo minuto nella sfida all'Allianz Stadium contro il Lecce. I salentini rievocano ottimi ricordi al giovane centrocampista azzurro: ecco i dati. (LEGGI TUTTO)

19:50

Juve-Lecce: curiosità, precedenti e statistiche

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 partite contro la Juventus nel massimo campionato (3N, 10P), 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. Per la prima volta nella storia del massimo campionato i salentini incontreranno i piemontesi avendo più punti in classifica.

La Juventus ha segnato in media 2.6 reti a gara nelle 17 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, nelle quali ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (3-4 il 25 aprile 2004).

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate di martedì in Serie A, segnando ben 14 gol e subendone solo due.

Per la prima volta nella sua storia, il Lecce ha iniziato un campionato di Serie A senza perdere nemmeno una partita delle prime cinque (3V, 2N) e ha collezionato il suo nuovo record di punti (11) dopo i primi cinque turni; i giallorossi nel campionato 22/23 raggiunsero quota 11 alla quattordicesima giornata (12 punti in quel caso precisamente, grazie alla vittoria sull’Atalanta).

19:45

Juve-Lecce, dove vederla in tv

Ecco come vedere, in tv o in streaming, la sfida all'Allianz Arena tra Juve e Lecce. (LEGGI TUTTO)

19:40

Juve-Lecce, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

Allianz Stadium - Torino