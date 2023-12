Diretta Genoa-Juve: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

La partita tra Genoa e Juventus apre la sedicesima giornata di Serie A. Sfida fondamentale per entrambe: i rossoblù devono tornare a vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, la squadra di Allegri vuole i tre punti per regalarsi un'altra notte da capolista.

20:30 Allegri: "Vlahovic-Chiesa? I gol arriveranno" Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Il Genoa ha fatto il 67% dei gol nel primo tempo, è una squadra che pressa e in casa crea difficoltà. Rabiot? In tribuna perchè venerdì ha preso un colpo sul costato e si è allenato a parte. Ha provato ma aveva grande dolore sia ieri che oggi. Ma comunque Miretti è in una buona condizione. Ma indipendentemente da chi ci sarà in campo dovremo fare una buona partita. Vlahovic e Chiesa hanno fatto gol importanti all'inizio della stagione. L'importante è che lavorino per la squadra, poi i gol li troveranno". 20:25 Juve, parla Cambiaso Anche Cambiaso ha parlato nel pre partita: "Fa effetto rivedere le immagini di quando da bambino sono entrato con Juric per un Genoa-Juve. L'approccio sarà determinante. Il Genoa nel primo tempo fa bene e i primi minuti saranno fondamentali". 20:20 Genoa, le parole di Badelj Queste le parole di Badelj a Dazn: "Noi abbiamo bisogno di continuità, le prestazioni le abbiamo ma la continuità di punti ancora no. Spero che possiamo ripartire oggi per cominciare a prendere i punti di cui abbiamo bisogno". 20:15 Juve, mancano i gol dell'attacco Nonostante i risultati positivi, ai bianconeri stanno mancando le reti delle punte con la giusta continuità: Allegri vuole di più dall'attacco. 20:10 Malinovskyi fa tremare il Genoa La Juve è la vittima preferita di Malinovskyi: i suoi numeri contro i bianconeri. 20:00 La conferenza di Allegri Allegri prima della partita contro il Genoa ha parlato delle ambizioni della squadra e della lotta scudetto.

19:50 Rabiot non ce la fa Il francese ha provato a stringere i denti ma Massimiliano Allegri ha preferito non portarlo neanche in panchina. 19:40 La formazione ufficiale del Genoa GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Messias. Allenatore: Alberto Gilardino. 19:30 Juve, la formazione ufficiale JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri. 19:25 Juve, le possibili scelte di Allegri Ecco la probabile formazione di Allegri per la partita contro il Genoa.

19:20 La scelta su Retegui In casa genoa tiene banco anche la situazione Retegui: la scelta di Gilardino sull'attaccante della Nazionale. 19:15 Dove vedere Genoa-Juve Scopri dove vedere in diretta la partita Genoa-Juve, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Gilardino e Allegri. 19:10 Genoa-Juve, sale l'attesa Tutto pronto al Ferraris per la sfida tra Genoa e Juventus. match che apre la sedicesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma per le 20:45 Stadio Luigi Ferraris - Genova

