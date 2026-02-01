Parma-Juventus diretta Serie A: segui la partita di Cuesta contro Spalletti LIVE

Si accende la Serie A con Parma-Juventus , il posticipo della domenica per la 23ª giornata di campionato. Dopo l'Inter che ha battuto in trasferta la Cremonese (reti di Lautaro e Zielinski nel match delle 18), i bianconeri cercano i tre punti dopo lo 0-0 contro il Monaco in Champions , che non ha compromesso comunque la qualificazione ai playoff degli ottavi. Agguerriti anche i ducali che vogliono riscattare il ko inflitto dall'Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita con le parole dei protagonisti e le interviste con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:04

Juve, cura Spalletti

Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25)

19:58

Juve, ecco Boga: c'è l'annuncio ufficiale

Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026.

19:55

Juve su Icardi, Vlahovic risponde sui social: ecco cosa ha fatto sul suo profilo

Non c'è controprova, ma è inevitabile notare la coincidenza dei tempi. Perché non appena si sono diffuse le prime notizie di mercato sull'interesse della Juventus per Mauro Icardi, Dusan Vlahovic ha cambiato la sua foto profilo. E ha scelto uno scatto specifico: quello del retro della sua maglia. Mettendo in bella evidenza il "suo" numero 9...

