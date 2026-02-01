Corriere dello Sport.it
Parma
Parma
Juve
Juve
20:45
Serie A - 01.02.2026
Ennio Tardini

Parma
20:45
Juve

Parma-Juventus diretta Serie A: segui la partita di Cuesta contro Spalletti LIVE

Al Tardini va in scena il match serale della domenica, valido per la 23ª giornata: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
5 min
Si accende la Serie A con Parma-Juventus, il posticipo della domenica per la 23ª giornata di campionato. Dopo l'Inter che ha battuto in trasferta la Cremonese (reti di Lautaro e Zielinski nel match delle 18), i bianconeri cercano i tre punti dopo lo 0-0 contro il Monaco in Champions, che non ha compromesso comunque la qualificazione ai playoff degli ottavi. Agguerriti anche i ducali che vogliono riscattare il ko inflitto dall'Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti pre e post partita con le parole dei protagonisti e le interviste con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:04

Juve, cura Spalletti

Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25)

19:58

Juve, ecco Boga: c'è l'annuncio ufficiale

Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026.

19:55

Juve su Icardi, Vlahovic risponde sui social: ecco cosa ha fatto sul suo profilo

Non c'è controprova, ma è inevitabile notare la coincidenza dei tempi. Perché non appena si sono diffuse le prime notizie di mercato sull'interesse della Juventus per Mauro IcardiDusan Vlahovic ha cambiato la sua foto profilo. E ha scelto uno scatto specifico: quello del retro della sua maglia. Mettendo in bella evidenza il "suo" numero 9...

19:50

Parma, le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. 

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Britschgi, A. Carboni, Drobnic, Ordonez, Cremaschi, Elphege, Benedyczak, Mikolaiewski.

Allenatore: Cuesta.

19:45

Juve, la formazione ufficiale di Spalletti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, João Mário, Adzic, Koopmeiners, Kostic, Conceiçao, Zhegrova, Openda.

Allenatore: Spalletti

19:40

Juve quasi sempre imbattuta

La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match) - incluso il 2-0 nel match d'andata alla prima giornata

19:30

Parma-Juve, dove vederla in tv

Parma-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Ennio Tardini di Parma

 

 

