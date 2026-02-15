Corriere dello Sport.it
Napoli
Napoli
Roma
Roma
20:45
Serie A - 15.02.2026
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
20:45
Roma

Napoli-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Conte e Gasperini oggi LIVE

Il big match del Maradona chiude la domenica del campionato italiano: aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsSerie AnapoliRoma
Aggiorna

La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Roma e Napoli, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como, che fa da contraltare alle due vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per rimanere attaccati al treno delle prime, Inter e Milan. La Roma, reduce dalla vittoria contro il Cagliari, è invece nel pieno della lotta serrata per un posto tra le prime quattro: Gasperini e i suoi giocatori vorranno sfruttare lo stop della Juve, diretta concorrente, in casa dell'Inter. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

19:45

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund. All: Conte.

19:40

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All: Gasperini.

19:35

Dove vedere Napoli-Roma

Il Napoli ospita la Roma al Maradona nella venticinquesima giornata di Serie A: info e canali per seguire la partita in diretta.

19:25

Le probabili formazioni di Conte e Gasperini

Napoli verso il tridente Politano-Vergara-Hojlund, Soulé e Pellegrini alle spalle di Malen: le possibili scelte di Conte e Gasperini per la sfida.

19:15

Napoli-Roma, cresce l'attesa

Tutto pronto al Maradona per la partita tra Napoli e Roma, valido per la venticinquesima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

 

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

 

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

Napoli Roma

