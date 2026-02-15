Napoli-Roma diretta Serie A: segui la partita tra Conte e Gasperini oggi LIVE

La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Roma e Napoli, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como, che fa da contraltare alle due vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per rimanere attaccati al treno delle prime, Inter e Milan. La Roma, reduce dalla vittoria contro il Cagliari, è invece nel pieno della lotta serrata per un posto tra le prime quattro: Gasperini e i suoi giocatori vorranno sfruttare lo stop della Juve, diretta concorrente, in casa dell'Inter. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.