Tommasi sul rigore su Nico Paz-Bonny: "Da togliere. Nessun dubbio su Gatti e Buongiorno, mentre sulla simulazione di Noslin..."

In archivio la trentaduesima giornata di Serie A , nuovo appuntamento con Open Var . Tra gli episodi che hanno fatto più discutere il rigore concesso al Como per un contrasto tra Bonny e Nico Paz , dopo OFR, nel match al Sinigaglia contro l'Inter . Dino Tommasi , componente della CAN, ha spiegato: "Si concentrano sulla posizione del contatto e non del contatto in sé. Massa all'inizio chiama la rimessa dal fondo, il colpo è di Nico Paz mentre calcia. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un'opposizione ha tutto il diritto di farlo. L'errore di Massa è quello di ricostruirsi un'immagine senza seguire il suo istinto. L'errore della sala VAR è stato quello di dare per scontata la prima supposizione di Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per revocare il fallo. Rigore sbagliato. Da togliere ".

Tocco di mano di Buongiorno in Parma-Napoli: "Sul passaggio di un compagno non è punibile"

Da Como-Inter a Parma-Napoli con il tocco di mano in area di Buongiorno sul tentativo di Spinazzola. Dall'audio di campo si sente di Bello che spiega che: "Non è punibile perché calcia il compagno". Tommasi commenta: "L'auto-giocata o il passaggio di un compagno, a meno che non ci sia un secondo movimento, proprio come dice bene Di Bello in campo, è omologata a tutte le federazioni. A livello regolamentare ovviamente c'è il movimento del braccio verso il pallone, c'è il coprire uno spazio maggiore, quindi il fare se stesso più grande, il segnare direttamente con una mano o il segnare con immediatezza dopo un contatto in mano: tutte casistiche che abbiamo visto durante l'anno. Di Bello è anche un ottimo varista, ci rappresenterà negli Stati Uniti al Mondiale. Se l'avesse toccata il giocatore del Parma sarebbe stato rigore, ma in questo caso non lo è".

Braccio di Gatti in Atalanta-Juve: "Bravi Maresca e Di Paolo

Si è a lungo dibattuto anche del tocco di di braccio di Gatti in Atalanta-Juventus: rigore non concesso perché il difensore della Juve ritrae il braccio rivendicando con forza proprio questo aspetto nel bel mezzo delle proteste generali. Tommasi concorda con la decisione: "Maresca ha arbitrato molto bene. Rientrava da un infortunio e sta crescendo molto. Ottimo anche il check di Di Paolo che, appunto, analizza le possibili problematiche. Lo dice: il braccio non va verso il pallone. Non è largo, è attaccato quindi non ci sono le due casistiche di punibilità. L'attitudine del difendente è proprio di togliere il braccio".

Fiorentina-Lazio: "Giusto ammonire Noslin per simulazione"

Nel match del lunedì sera tra Fiorentina e Lazio, contatto Noslin-Mandragora. In campo, l'arbitro Fabbi dice che: "Non c'è la dinamicità del contatto".

Tommasi commenta: "Fabbri è stato bravo, ha arbitrato molto bene. Decisione corretta, è posizionato bene. Ammonisce per simulazione Noslin, scelta giusta per chiara accentuazione del contatto. Avremmo preferito non fosse richiamato, noi diamo indicazione di lasciare l'indicazione al VAR, che è lì per sciogliere le situazioni più dubbie".