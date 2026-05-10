Nella testa di Chivu e Sarri

Ok, quel che conta è la sfida di mercoledì, ma se i valori sono quelli espressi ieri, l’Inter potrebbe già preparare la bacheca dove esporre la decima Coppa Italia. La squadra di Chivu è apparsa un pescecane in grado di ingoiare un nasello come e quando vuole. Difficile dubitare che sia la verità quella vista nel primo dei due confronti all’Olimpico. Anche