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domenica 10 maggio 2026
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Nella testa di Chivu e Sarri

Il "Double" fa gola all'Inter, ma in finale di Coppa Italia la strada sarà meno sgombra
Franco Recanatesi
1 min
TagsSarriChivuLazio

Ok, quel che conta è la sfida di mercoledì, ma se i valori sono quelli espressi ieri, l’Inter potrebbe già preparare la bacheca dove esporre la decima Coppa Italia. La squadra di Chivu è apparsa un pescecane in grado di ingoiare un nasello come e quando vuole. Difficile dubitare che sia la verità quella vista nel primo dei due confronti all’Olimpico. Anche

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