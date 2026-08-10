Se Amorim rischia più di Gattuso

È ancora tutto un cantiere , stiamo lavorando per voi, ma gufi e beccamorti in senso buono già si sono radunati su davanzali e cornicioni : è gente che si porta avanti, dall’alto aspetta un po’ alla cinese che passino i primi esoneri. Poi vanno all’incasso, sperando nelle botte giuste. Vista dall’altra parte, la parte degli allenatori, non è una festa patronale: oltre al presidente che ti cura da vicino, oltre al pubblico che al secondo 0-0 comincia a chiedersi dei cinici perché, c’è questo popolo delle scommesse a rendere il clima ancora più teso . Ti alzi al mattino e sai che una masnada di biechi speculatori aspetta solo la tua fine. Enjoy.

Serie A, i bookmakers quotano gli esoneri: chi rischia di più

Siamo ai primi di agosto, ma le quotazioni già parlano chiaro, senza fare sconti a nessuno, non si va per simpatie e antipatie, si va per fredda analisi e spietato tornaconto. Il gioco è questo e a questo si gioca. I bookmakers hanno pronte le prime tabelle. Dei venti tecnici che vanno ad affrontare la serie A, i più fiacchi a livello di remunerazione, cioè i maggiori candidati a saltare in fretta, sono abbastanza prevedibilmente i tre delle neopromosse, quotati a 3: Alvini, Stroppa e il rientrante Juric, quest’ultimo ormai marchiato a fuoco dall’ultima parte della carriera, praticamente un esonero dopo l’altro, come fai a pensare che resti a Monza come un Ferguson.

Piuttosto impietosa anche la situazione di Di Francesco, che non è neopromosso, anzi è un neosalvato all’ultima giornata col Lecce, eppure uguale anche per lui la quotazione a 3, cioè poca roba alla cassa se si scommette che salti in fretta, come dirti bravo, bella scoperta, sarà mica una previsione da Mago Otelma.