Fiorentina-Roma diretta Serie A: vantaggio viola con Kean e Beltran LIVE

La Fiorentina per continuare il suo periodo positivo, la Roma per dare e darsi certezze: chiude la nona giornata di Serie A la sfida del Franchi tra la squadra di Palladino e quella di Juric. Dal pre partita al fischio finale, la cronaca in tempo reale.

21:09

23' La Roma tiene il pallone, possesso sterile

La Roma tiene il pallone, possesso sterile dei giallorossi. Ogni volta che la Fiorentina riparte è pericolosa

21:03

+++ 17' 2-0 Fiorentina con Beltran +++

Beltran spiazza Svilar e trasforma: inizio da incubo per la Roma

21:02

15' Rigore per la Fiorentina

Celik atterra Bove in area: rigore per la Fiorentina. Il Var non interviene, confermata la decisione dell'arbitro

20:59

13' Fiorentina ancora pericolosa con Kean

Buona ripartenza della Fiorentina con Colpani e Beltran: Kean viene servito in area, anticipa Mancini ma non riesce a colpire bene

20:58

12' La Roma si riorganizza

La Roma si riorganizza anche se colpita a freddo: mai, in questa stagione, i giallorossi avevano preso gol nella prima mezzora di gioco

20:55

+++ 9' Vantaggio Fiorentina con Kean +++

Vantaggio Fiorentina con Kean: ottima azione sull'asse con Colpani e Bove. Apre l'ex romanista, tacco di Moise, Beltran lo serve sulla corsa e per l'ex Juve è facile battere Svilar. Brutta fase divensiva della Roma

20:51

Roma in campo con il 3-5-2

La Roma, per la prima volta con Juric, è in campo con il 3-5-2. Ranieri, lato Fiorentina, rincorre Dybala a tuttocampo

20:49

3' Dybala da fuori prova a sorprendere De Gea

Dybala, da fuori, prova a sorprendere De Gea fuori dai pali ma il portiere spagnolo se la cava facilmente

20:48

2' Punizione per la Roma

Punizione sulla trequarti per la Roma per fallo di Comuzzo su Dybala, ma non ci sono azioni pericolose. L'argentino sembra stare più vicino a Dovbyk in questo momento

20:46

+++ Via a Fiorentina-Roma +++

Inizia Fiorentina-Roma: la squadra viola batte il calcio d'inizio

20:41

Fiorentina e Roma in campo

Fiorentina e Roma stanno entrando: inno della Serie A e si parte. Lungo abbraccio tra Pellegrini e Bove

20:34

Le squadre rientrano in campo, tra poco si parte

Termina il riscaldamento, le squadre stanno per tornare in campo: alle 20:45 parte Fiorentina-Roma

20:28

De Rossi a New York con moglie e figli

Intanto Daniele De Rossi, ormai ex allenatore della Roma, è a New York con tutta la famiglia: la moglie Sarah Felberbaum e i tre figli Gaia (19 anni), Olivia (10) e Noah (8). QUI tutte le foto

20:21

Fiorentina-Roma, tutte le statistiche

QUI tutte le statistiche di Fiorentina-Roma

20:21

Roma, parla Juric prima della Fiorentina

"Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta, creiamo tanto, subiamo poco ma segniamo pochi gol. Il momento di Pellegrini? I giocatori giocano concentrati, l'ambiente non influisce sulle prestazioni, usciremo tutti insieme da questa situazione. Palladino cambia, sta diventando un grande tecnico, ha una buonissima squadra e sono sulla strada giusta"

20:19

Fiorentina-Roma, le parole di Mancini

"Questo è un campo molto molto difficile, questo stadio si fa sentire. Io preferisco sempre giocare in casa con i miei tifosi. Bove? Edo è un grande, è stato con noi, l'ho visto ragazzo e se ne è andato uomo, gli vogliamo tutti bene, in diversi ruoli può far bene"

20:18

Le parole di Ranieri prima di Fiorentina-Roma

"Ci aspetta un altro grandissimo match, non vediamo l'ora di iniziare. Faremo del nostro meglio per far arrivare pochi palloni a loro"

20:14

Fiorentina-Roma, le parole di Palladino

"Stasera dobbiamo partire bene dal primo secondo, conosco Juric, i principi di gioca, la sua intensità: siamo pronti, la squadra è pronta, quella di stasera potrebbe essere una bella prova di maturità. Beltran? Credo tanto in lui, è molto forte e ha grandi qualità, a Lecce è entrato con intelligenza, deve fare solo quello che sa fare e ha la mia massima fiducia. Abbiamo modificato la difesa? A volte è merito dei ragazzi, bisogna essere intelligenti in alcuni momenti della stagione. Il primo rigorista? Kean, poi Beltran, Adlì, Cataldi, abbiamo grandi tiratori"

20:10

La panchina della Roma

Questa, invece, la panchina della Roma

Ryan, Marin, Dahl, Baldanzi, Hummels, Le Fée, Paredes, Koné, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé, Zalewski

20:09

La panchina della Fiorentina

Questi gli uomini a disposizione di Palladino

Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Biraghi, Ikoné, Kayode, Kouame, Martinez Quarta, Parisi, Richardson, Sottil.

20:05

Gli arbitri di Fiorentina-Roma

Questi gli arbitri di Fiorentina-Roma

Arbitro: Sozza. Assistenti: Passeri - Costanzo. IV uomo: Zufferli. VAR: Chiffi. AVAR: Massa.

19:52

La Roma non vince da un mese in campionato

La Roma, in campionato, non vince da Roma-Venezia del 29 settembre

19:48

Inter-Juve, che show

In attesa di Fiorentina-Roma, grande show a Milano tra Inter e Juventus: QUI la diretta della partita

19:47

Fiorentina-Roma, presenti gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti

Presenti gli attori, marito e moglie, Marco Bocci e Laura Chiatti: lui è tifoso della Roma, lei è la cognata del direttore tecnico viola Goretti

19:45

Roma, nel mondo si parla del ritorno di Totti

Intanto nel mondo si parla del possibile ritorno in campo di Totti: LEGGI TUTTO QUI

19:38

+++ Fiorentina, la formazione ufficiale: c'è Kean +++

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

19:36

+++ Roma, la formazione ufficiale: ci sono Pisilli e Hermoso +++

Ecco la formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk

19:26

Le squadre sono alle stadio, tra poco il riscaldamento

Fiorentina e Roma sono allo stadio, tra poco in campo per il riscaldamento

19:22

Nel post partita Spalletti a Dazn

Nel post partita, su Dazn, ci sarà Luciano Spalletti su Dazn: QUI i dettagli

19:20

Partita speciale per Bove

Partita speciale, quella di stasera, per Bove, cresciuto nelle giovanili giallorosse, ex giocatore della Roma (con cui ha vinto una Conference League) e ancora di proprietà del club giallorosso: GUARDA QUI cosa ha detto quando ha lasciato la Capitale direzione Firenze

19:13

Alle 20:45 Fiorentina-Roma

Alle 20.45 all'Artemio Franchi è in programma Fiorentina-Roma. La squadra di Palladino a caccia del quinto risultato utile di fila, quella di Juric a caccia di rivincita dopo il ko in casa contro l'Inter

Stadio Artemio Franchi, Firenze