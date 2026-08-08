Fiorentina, stiamo calmi

La F2 sta ribaltando la Fiorentina. Fabio Paratici sul mercato, Fabio Grosso in campo. Ma se il primo è quasi in fondo al suo viaggio da rivoluzionario, l’altro Fabio è ancora all’inizio e non può essere che così. Paratici gli sta consegnando un giocatore al giorno e Grosso li deve inserire in una squadra che non ha quasi più niente di quella vecchia. Una squadra che sta rapidamente cambiando nervi, corpo, sangue e testa, tanto che sarà la più rinnovata di tutta la Serie A. L’entusiasmo fiorentino di questi giorni è inevitabile e va capito soprattutto dopo la sofferenza e la paura della stagione scorsa. Hanno vissuto un anno al buio e ora gli occhi dei tifosi si spalancano su un sole splendente. E proprio questo è il punto di riflessione: è bello vedere la luce, ma tanto sole, se arriva d’improvviso, rischia di abbagliare. Quindi, seguendo da fuori quello che accade al Parco Viola e ricordando quanto accaduto nello stesso centro sportivo più o meno un anno fa (anche allora c’era euforia per il mercato) meglio andare cauti. Per essere chiari: a Firenze si sente parlare anche di scudetto. Calma. Nel campionato scorso la Fiorentina è arrivata quindicesima, ora è un’altra squadra, d’accordo, ma se riuscisse a scalare dieci posizioni avrebbe fatto un campionato straordinario.

Sta nascendo bene, con giocatori che faranno divertire i fiorentini. Ma al tempo stesso è una squadra da pesare, da verificare, a cominciare dall’allenatore che per la prima volta si trova a gestire uno spogliatoio così ricco di talento. Tocca a lui, a Grosso, trasformare quelle notevoli individualità in un collettivo dello stesso livello e fondere la tecnica di ciascuno in una tecnica di squadra. Cambiando linea e abbandonando quella dei giovani italiani, Paratici gli ha portato un giocatore vero, Arthur Atta, giovane ma già al terzo campionato di Serie A, ma gli altri hanno bisogno prima di tutto di capire in quale calcio sono arrivati. La fantasia di Mastantuono, il grande colpo di questo mercato viola, è fuori discussione, ha dei guizzi impressionanti e incanta con quel sinistro fiammeggiante, però ha solo 19 anni, va aspettato come tutti i giovani, anche quelli col suo talento. Lo stesso discorso vale per Oulai, vent’anni seppure con una personalità da vecchio giocatore, e poi qualità, visione di gioco, posizione e tempi giusti. Giovanissimi sono anche Jimenez (che Paratici ha pensato di proteggere durante la presentazione da una domanda scomoda quanto legittima sul suo turbolento passato inglese), Valdepenas e Viery. Cinque acquisti su sette sono under 21, quindi calma.