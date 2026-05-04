Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 4 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter, un nuovo inizio

Chivu non ha stravolto quello che era la squadra nerazzurra, somministrando gradualmente piccole variazioni sul tema. L'evoluzione ora passerà dal mercato
Ettore Intorcia
1 min
TagsInterChivuScudetto
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Come il lupo di Wall Street chiede di essere giudicato non per i profitti ma per le perdite, «perché ne ho davvero poche», Cristian Chivu può legittimamente pretendere di essere valutato non per i numeri clamorosi collezionati in questo campionato ma per il mod

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS