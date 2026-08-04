Inter, Calhanoglu c’è. La chance di Bonny

Con Thuram e Lautaro ancora fuori il classe 2003 ha un’occasione per mettersi in mostra nel derby di Perth. Spazio in mediana per il turco e Sucic. In porta sarà alternanza tra Martinez e Provedel
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello

2 min

Pubblicato il 04.08.2026, 10:48

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C'è aria di derby in quel di Perth. L'allenamento di rifinitura dell'Inter alla vigilia della sfida con il Milan di Amorim è previsto alle 9:45 locali, ovvero ben prima dell'alba in Italia, considerando le sei ore di fuso orario. A seguire parlerà Cristian Chivu in conferenza stampa, accompagnato da un calciatore, per presentare la prima sfida stagionale tra nerazzurri e rossoneri. Probabile che ci sia spazio nell'arco dei novanta minuti anche per Calhanoglu, Bonny e Sucic, rimasti ai box nella partita giocata sabato scorso contro il Manchester City. I tre, dopo una settimana completa di lavoro con il resto della squadra, sono pronti a mettere un po' di minuti nelle gambe. In porta si alterneranno Martinez e Provedel, che proprio contro gli inglesi è tornato in campo dopo il lungo infortunio alla spalla e si è anche messo in mostra nella lotteria dei rigori.

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Importanti saranno le indicazioni che arriveranno soprattutto da Pio Esposito e da Bonny stesso, considerando che Lautaro e Thuram (come anche Stones) si rivedranno soltanto al rientro dall'Australia e, quindi, a pochi giorni dall'inizio della stagione. I cancelli di Appiano Gentile sono pronti a riaprirsi intanto per Manuel Akanji: lo svizzero comincerà il lavoro a livello individuale con i classici test atletici prima di potersi unire al gruppo la prossima settimana.

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