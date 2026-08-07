Hautekiet-Ivanovic, la Lazio è in attesa

La Lazio fa le sue mosse, ora aspetta risposte. La prima da Hautekiet per la difesa, la seconda dal Benfica per Ivanovic in attacco. Per quanto riguarda il difensore belga, è diventato la priorità per completare il reparto arretrato. Per questo mercoledì i suoi agenti hanno fatto tappa a Formello per approfondire il progetto biancoceleste. Non soltanto aspetti economici, ma soprattutto tecnici: quale ruolo avrebbe nella nuova Lazio, quali prospettive di crescita gli verrebbero garantite e quanto sarebbe centrale nel progetto di Gattuso.

Hautekiet: lo Standard Liegi vorrebbe la cessione, Lotito lavora a un prestito con diritto La società biancoceleste continua a lavorare per convincere il ragazzo e concentrarsi poi sullo Standard Liegi, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre Lotito e Fabiani insistono (per necessità di cassa) su una formula più sostenibile, basata su un prestito con diritto di riscatto. Una distanza importante, che il club spera di poter colmare con il gradimento del giocatore. Hautekiet domani debutterà nel nuovo campionato con lo Standard e, in Belgio, ha parlato delle ambizioni future: «Il Mondiale ha permesso di vedere tanti giocatori belgi che giocano nei grandi club europei. Questo ti spinge a concentrarti su te stesso, a rendere al massimo livello possibile per provare a percorrere la stessa strada. Personalmente mi sento pronto, ho più fiducia nei miei mezzi. Durante l'estate mi sono allenato anche da solo. Sono molto felice, gioco in un club importante come lo Standard Liegi e tengo i piedi per terra». È un profilo di prospettiva e dal costo contenuto, quello che la Lazio sta cercando dopo le trattative sfumate per Sergi Dominguez (prezzo troppo alto) e Noah Markmann (il giocatore e la sua famiglia non erano convinti). In tal senso va visto anche il sondaggio per Vasilije Markovic, classe 2008 dell'Austria Vienna. Di certo Gattuso aspetta almeno un rinforzo in difesa e Hautekiet, oggi, rappresenta la candidatura più concreta.