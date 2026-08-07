Hautekiet-Ivanovic, la Lazio è in attesa
La Lazio fa le sue mosse, ora aspetta risposte. La prima da Hautekiet per la difesa, la seconda dal Benfica per Ivanovic in attacco. Per quanto riguarda il difensore belga, è diventato la priorità per completare il reparto arretrato. Per questo mercoledì i suoi agenti hanno fatto tappa a Formello per approfondire il progetto biancoceleste. Non soltanto aspetti economici, ma soprattutto tecnici: quale ruolo avrebbe nella nuova Lazio, quali prospettive di crescita gli verrebbero garantite e quanto sarebbe centrale nel progetto di Gattuso.
Hautekiet: lo Standard Liegi vorrebbe la cessione, Lotito lavora a un prestito con diritto
La società biancoceleste continua a lavorare per convincere il ragazzo e concentrarsi poi sullo Standard Liegi, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre Lotito e Fabiani insistono (per necessità di cassa) su una formula più sostenibile, basata su un prestito con diritto di riscatto. Una distanza importante, che il club spera di poter colmare con il gradimento del giocatore. Hautekiet domani debutterà nel nuovo campionato con lo Standard e, in Belgio, ha parlato delle ambizioni future: «Il Mondiale ha permesso di vedere tanti giocatori belgi che giocano nei grandi club europei. Questo ti spinge a concentrarti su te stesso, a rendere al massimo livello possibile per provare a percorrere la stessa strada. Personalmente mi sento pronto, ho più fiducia nei miei mezzi. Durante l'estate mi sono allenato anche da solo. Sono molto felice, gioco in un club importante come lo Standard Liegi e tengo i piedi per terra». È un profilo di prospettiva e dal costo contenuto, quello che la Lazio sta cercando dopo le trattative sfumate per Sergi Dominguez (prezzo troppo alto) e Noah Markmann (il giocatore e la sua famiglia non erano convinti). In tal senso va visto anche il sondaggio per Vasilije Markovic, classe 2008 dell'Austria Vienna. Di certo Gattuso aspetta almeno un rinforzo in difesa e Hautekiet, oggi, rappresenta la candidatura più concreta.
Per l'attacco l'obiettivo è Gimenez. Ivanovic ha espresso gradimento al trasefrimento
Altre risposte la Lazio le aspetta in attacco, dove sarebbe spuntato un interesse della Dinamo Mosca per Ratkov. Il club lo valuterà insieme al giocatore, ma l'idea è di cederlo solo a fronte di un'offerta irrinunciabile. Un nuovo centravanti serve comunque a prescindere: l'obiettivo principale è Gimenez, anche se la pista è complicatissima (con il Porto sempre più deciso ad affondare il colpo) e le condizioni fisiche del messicano impongono riflessioni approfondite. Così, vanno avanti anche i dialoghi per gli altri profili: se su Piccoli si sono fatti avanti il Genoa e il Bologna, nelle ultime ore si sono alzate le quotazioni di Pinamonti (nuovi contatti con il Sassuolo) e, soprattutto, Ivanovic del Benfica. Il croato avrebbe espresso il gradimento per l'opzione romana e il club lusitano - in attesa ancora di un'offerta concreta dal Betis - avrebbe aperto all'opzione del prestito con diritto di riscatto: la Lazio attende una risposta nei prossimi giorni. Intanto è entrato un milione in cassa dopo il pagamento da parte del San Paolo della rata per Marcos Antonio, mentre Artistico sembra destinato a tornare in Serie B.
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