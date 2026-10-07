Bandiera Marusic
L’ultima bandiera è pronta a riprendersi la Lazio e a mettersi a caccia di Lulic. Marusic sta lavorando per tornare dopo lo stiramento al flessore rimediato alla prima giornata di campionato. Il montenegrino ieri non era ancora in campo alla ripresa degli allenamenti, ma l'obiettivo è provarci in questi giorni (sarà valutato quotidianamente) per rimettersi a disposizione di Gattuso. Lo farà con uno status ancora più particolare. L’addio di Patric lo ha reso il giocatore in rosa presente da più tempo. Tra dieci giorni compirà 34 anni e quella in corso è la sua decima stagione consecutiva con la maglia biancoceleste.
Marusic e l'obiettivo di scavalcare Lulic
Era arrivato nell’estate del 2017 dall’Ostenda. Da allora sono cambiati allenatori, compagni, moduli e cicli tecnici. Lui è rimasto. Si è adattato a tutto e a tutti, giocando a destra, a sinistra e all’occorrenza persino da centrale (ruolo dove è piaciuto molto anche allo stesso Gattuso). Con l’uscita di scena di Patric è rimasto l’ultimo rappresentante di lungo corso di una Lazio profondamente trasformata.
Non soltanto il più “anziano” per militanza, ma anche quello che conta più presenze (356) con la maglia biancoceleste tra i giocatori attualmente a Formello. Occupa il sesto posto nella classifica delle presenze all time della Lazio e davanti a lui, distante appena 15 gettoni, c’è Lulic a 371. Il bosniaco è quinto (il primatista Radu è a 427) e la rincorsa potrà ripartire non appena Adam tornerà in campo. Superarlo significherebbe aggiungere un altro traguardo a un percorso iniziato quasi dieci anni fa e costruito soprattutto sulla continuità.
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