Bandiera Marusic

L’ultima bandiera è pronta a riprendersi la Lazio e a mettersi a caccia di Lulic. Marusic sta lavorando per tornare dopo lo stiramento al flessore rimediato alla prima giornata di campionato. Il montenegrino ieri non era ancora in campo alla ripresa degli allenamenti, ma l'obiettivo è provarci in questi giorni (sarà valutato quotidianamente) per rimettersi a disposizione di Gattuso. Lo farà con uno status ancora più particolare. L’addio di Patric lo ha reso il giocatore in rosa presente da più tempo. Tra dieci giorni compirà 34 anni e quella in corso è la sua decima stagione consecutiva con la maglia biancoceleste.

Marusic e l'obiettivo di scavalcare Lulic Era arrivato nell’estate del 2017 dall’Ostenda. Da allora sono cambiati allenatori, compagni, moduli e cicli tecnici. Lui è rimasto. Si è adattato a tutto e a tutti, giocando a destra, a sinistra e all’occorrenza persino da centrale (ruolo dove è piaciuto molto anche allo stesso Gattuso). Con l’uscita di scena di Patric è rimasto l’ultimo rappresentante di lungo corso di una Lazio profondamente trasformata.