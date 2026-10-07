Ala destra, le opzioni di Gattuso

Altro sorpasso in vista a destra. Incroci caotici sulla fascia, è successo di tutto e di più da inizio stagione. Isaksen ai box per la pubalgia, senza svolgere la preparazione atletica in gruppo. Cancellieri partito titolare, finito in panchina solamente a Udine. Poi ci si è messa la sosta, con gli impegni in nazionale e gli incidenti in vacanza. Tutto rimescolato per Gattuso: chi sta meglio, oggi, è il danese nonostante le due settimane trascorse lontano da Formello. Per lui 218 minuti distribuiti in 4 presenze di Nations League (1 gol), l'ultima da 82 domenica sera con il Galles, ha subìto il fallo del rigore decisivo.

Cancellieri non si è mai allenato, Isaksen invece ha sfruttato la nazionale Cancellieri poteva guadagnare margine durante la pausa, invece non ha partecipato a nemmeno un allenamento in gruppo per la ferita al ginocchio riportata nei giorni di riposo post-Venezia. Anche ieri non era in campo coi compagni alla ripresa. Costretto a sedute differenziate, senza poter spingere, né essere coinvolto nelle amichevoli contro Arezzo e Juve Stabia. Tra una rinuncia e l'altra, Gattuso ha rimpolpato la rosa con la "promozione" allargata dei ragazzi Primavera. Il ballottaggio, come già successo nelle prime 5 giornate, dipende sempre dallo stato di forma dei due interpreti. La candidatura di Gudmundsson, adattabile sulla corsia, si è auto-depennata con l'infortunio alla spalla (lussazione) rimediato contro l'Estonia. Isaksen è partito dalle retrovie, colpa dell'operazione per risolvere la pubalgia a cui si è sottoposto a inizio luglio e quindi del ritiro svolto in modo differenziato. La situazione si è capovolta nelle settimane di break: Gustav ha migliorato la sua condizione sfruttando le gare con la Danimarca, Cancellieri si è fermato all'improvviso a causa dell'incidente fortuito (sono stati necessari dei punti di sutura).