L'opera di Gattuso

L’unica cosa chiara è che la Lazio merita questo primo posto e che lo conserverà durante la sosta, da sola o in compagnia. Lo merita per come sta giocando da metà agosto, per come si danna, per la reazione avuta ieri dopo il gol di Nzola, per la qualità dell’azione e della conclusione di Isaksen. E per il 2-1 voluto con tutto sé stesso da Pinamonti. Da settimane i paragoni si sprecano : somiglia alla prima Lazio di Maestrelli; no, al Verona di Bagnoli; non scherziamo, sembra il Leicester di Ranieri. Fantasie, suggestioni, gli azzardi dell’euforia: è semplicemente la squadra di Gattuso che a forza di scappare da casa si è allontanato soprattutto dal pregiudizio . Rino sta affrontando il momento con un equilibrio che direi miracoloso se non fosse frutto delle tante esperienze precedenti. Mi è chiara, però, anche la qualità del lavoro di Alvini , il cui Frosinone da 20 punti pieni ha alcune caratteristiche della Lazio, specie sul piano mentale.

Di poco chiare ho individuato altre cose di contorno, solo apparentemente irrilevanti. Le elenco in ordine sparso.

1) L’attivismo dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori che all’improvviso si sono ricordate di esistere, ma solo per abbattere per conto terzi Giovanni Malagò. Qualcuno sostiene che siano sotto ricatto avvocatizio, altri che abbiano tanto da nascondere o farsi perdonare, in particolare l’Aic che ha appena ordinato uno stock di cravatte azzurre. Quelle gialle sono finite anni fa al Milan.

2) Poco chiaro è anche il comunicato col quale Cagliari, Sassuolo e Venezia hanno fatto sapere che esprimeranno il loro sostegno dopo aver conosciuto i programmi dei candidati alla presidenza. Pura commedia dell’arte di sopravvivere: da quando nel calcio ci si basa sui programmi? Giulini è storicamente filo-interista, il Sassuolo è carnascialesco, il Venezia ancora troppo giovane per capire il senso del voto. E poi, perché uscire allo scoperto quando c’è ancora tempo e non si sa mai quel che al mondo ti può capitar?

3) Non è comprensibile neppure l’ottimismo di Malagò, dal momento che ha contro il Daikin del movimento (leggasi condizionatore ad aria varesina) e Galliani che in passato ha dato una mano (giocatori) a molti club delle leghe Pro e Dilettanti.

4) Di sicuro c’è che mercoledì conosceremo i nomi dei candidati: mi aspetto qualche tradimento e non escludo le doppie firme. Il calcio italiano è il regno dei traditori: il tradimento non va mai perdonato. Tradire è una scelta, non un errore.

5) Una cosa s’è capita chiaramente: Malagò sta sulle palle a un sacco di gente e a qualche politico. Pensava di potersi muovere in autonomia dopo aver ottenuto la fiducia della Lega di A: da queste parti non è come al Coni, qui bisogna sempre fare gli interessi di qualcun altro. Lui sogna l’autonomia esistenziale dei cancelli elettrici con la scritta “si chiude da sé”.

Tornando al campionato, è facile prevedere una settimana di elogi per Amorim e di attacchi a Chivu al quale da oltre un anno il derby procura fastidi e dissenso: delle ultime 40 partite di campionato ne ha perse soltanto tre e sempre contro il Milan. Per me resta quello di sabato prima del derby. Uno vero, trai migliori. E poi Lautaro non è proprio sostituibile.