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lunedì 4 maggio 2026
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Milan, altro che ritocchi © ANSA

Milan, altro che ritocchi 

Leggi il commento sul momento dei rossoneri, dopo il ko con il Sassuolo
Franco Ordine
1 min
TagsMilan
Milan

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Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale del Milan. Lo capiremo nelle prossime 3 settimane. Di sicuro la prova di ieri permette a chi ha il compito di preparare il mercato della futura stagione di misurare la qualit&agr

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