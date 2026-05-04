Milan, altro che ritocchi 

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Chissà se l’esito inquietante del viaggio a Reggio Emilia metterà in discussione il risultato finale del Milan. Lo capiremo nelle prossime 3 settimane. Di sicuro la prova di ieri permette a chi ha il compito di preparare il mercato della futura stagione di misurare la qualit&agr
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