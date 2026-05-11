In balia delle onde

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Nel giro di pochissimi giorni, il Milan si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta. E quella imbarcazione, già di fragile fabbricazione, è finita sugli scogli a poche miglia dal porto accogliente della Champions League. Bisogna mettere in fila tutti gli eventi precipitati in sequenza per capire la formazione della tempest
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