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lunedì 11 maggio 2026
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In balia delle onde

Leggi il commento sul Milan al centro della tempesta perfetta a poche miglia dal porto accogliente della Champions League
Franco Ordine
1 min
TagsMilanMilan-AtalantaSerie A
Milan

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Tutte le notizie sulla squadra

Nel giro di pochissimi giorni, il Milan si è ritrovato al centro di una tempesta perfetta. E quella imbarcazione, già di fragile fabbricazione, è finita sugli scogli a poche miglia dal porto accogliente della Champions League. Bisogna mettere in fila tutti gli eventi precipitati in sequenza per capire la formazione della tempest

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