martedì 27 gennaio 2026
Retroscena Conte, rivelata in un video la frase urlata all’arbitro sul fallo di Bremer su Hojlund

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea, continua a far discutere il rigore non concesso agli azzurri nel match di campionato contro la Juve
2 min
Napoli

NAPOLI - Alla vigilia della decisiva sfida di Champions League che vedrà il Napoli ospitare il Chelsea domani (28 gennaio), continua a far discutere il rigore non concesso agli azzurri per la trattenuta di Bremer su Hojlund nel match di campionato perso 3-0 allo Stadium contro la Juve. E in un video pubblicato sui propri profili social di 'Dazn', si può evincere dal labiale di Antonio Conte la frase urlata dal tecnico dei campioni d'Italia all'arbitro Mariani.

Napoli, a frase di Conte a Mariani per il mancato rigore contro la Juve

Con la Juve di Spalletti avanti 1-0 nel primo tempo, su un cross dalla destra di Gutierrez, il difensore bianconero Bremer trattiene evidentemente Hojlund impedendogli di attaccare il primo palo. Immediate le proteste del Napoli con Conte che, dopo aver urlato "È rigore!", chiede ai suoi di mettere fuori il pallone per interrompere l'azione, convinto che l'arbitro sarebbe stato richiamato al Var. Mariani fa però segno di proseguire e così, quando il gioco riparte, il tecnico dei partenopei sorride sarcastico e si rivolge così al direttore di gara: "Non lo volete vedere? Non lo volete vedere? Non lo vuoi andare a vedere?".

(articolo in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

