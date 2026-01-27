Retroscena Conte, rivelata in un video la frase urlata all’arbitro sul fallo di Bremer su Hojlund

Napoli, a frase di Conte a Mariani per il mancato rigore contro la Juve

Con la Juve di Spalletti avanti 1-0 nel primo tempo, su un cross dalla destra di Gutierrez, il difensore bianconero Bremer trattiene evidentemente Hojlund impedendogli di attaccare il primo palo. Immediate le proteste del Napoli con Conte che, dopo aver urlato "È rigore!", chiede ai suoi di mettere fuori il pallone per interrompere l'azione, convinto che l'arbitro sarebbe stato richiamato al Var. Mariani fa però segno di proseguire e così, quando il gioco riparte, il tecnico dei partenopei sorride sarcastico e si rivolge così al direttore di gara: "Non lo volete vedere? Non lo volete vedere? Non lo vuoi andare a vedere?".

(articolo in aggiornamento)