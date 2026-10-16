Napoli, l’importanza del doppio play

Allarme difesa. Un disastro italiano in Champions, 14 gol incassati dalle quattro squadre tutte sconfitte, non solo un problema del Napoli che contro Frosinone e Villarreal ha concesso 24 tiri agli avversari. Se ne è lamentato Allegri. Non sappiamo più difendere, dicono lo stesso Allegri e altri tecnici. S’è persa una peculiarità italiana (prima, non prenderle), la difesa come premessa d’ogni risultato positivo. Il difensivismo è stata l’eterna accusa rivolta proprio ad Allegri. Era, invece, una risorsa. Deve tornare ad esserla nel Napoli che concede troppo.

Il riferimento di Allegri: il doppio play Paradosso della partita del Napoli in Spagna: i difensori centrali sono stati gli azzurri migliori. Non ha funzionato il filtro dei centrocampisti. A Villarreal, Lobotka è entrato al 72’. Non si può fare a meno dello slovacco. Lobotka protegge la difesa come nessun altro azzurro. Si abbassa più di tutti, intercetta le linee di passaggio degli avversari, conquista palla, la difende, fa respirare la squadra trattenendo il pallone. Nel rilancio dell’organizzazione difensiva, Allegri ha un preciso riferimento, il doppio play (Lobotka, Gilmour) schierato contro il Bologna (1-0) e a Firenze (1-1) davanti alla difesa che era ancora a quattro. Sembrerebbe opportuno tornare a quello schema anche con la difesa a tre proponendo ai lati del centrocampo Di Lorenzo e Spinazzola, che spingono ma garantiscono anche una difesa a cinque, in mezzo De Bruyne (in attesa di Vergara) e McTominay. Ciò non toglie un Napoli più offensivo (Neres, Lang, Alisson Santos) in certe partite. Ma c’è bisogno di calma, di tranquillità, per rimettere a posto il Napoli a cominciare da questa trasferta a Venezia. L’ammuina e le critiche feroci non aiutano.