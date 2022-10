Verona-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Roma al Bentegodi cerca una vittoria importantissima per mantenere la scia dei club in prime posizioni e scavalcare Lazio e Inter in classifica. La squadra di Mourinho apre stasera una settimana intensa nella quale dovrà affrontare anche il Ludogorets in Europa League e la Lazio domenica pomeriggio.

17:45

Verona, dieci punti in meno

Il Verona ha 10 punti in meno (5 vs 15) rispetto alle prime 11 giornate dello scorso campionato: è la differenza punti negativa maggiore a questo punto del torneo tra le squadre presenti sia nella Serie A 21/22 che nella Serie A 22/23.

17:30

Verona-Roma, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti. A disposizione: Perilli, Berardi, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Terracciano, Hongla, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato.

17:15

Abraham cerca il terzo gol

Tammy Abraham ha lo stesso identico rendimento realizzativo dello scorso campionato dopo le prime 11 giornate: due gol segnati (anche se nel torneo 21/22 aveva colpito tre legni a questo punto della competizione); in particolare anche nella scorsa Serie A nelle cinque partite giocate ad ottobre non ha messo a referto nessun gol (in questo mese è attualmente a zero su quattro).

17:00

La Roma cerca il poker

La Roma arriva da tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A e non ne colleziona almeno quattro nel massimo campionato fuori casa dal finale del campionato 2019/20 (quello concluso tra luglio e agosto).

16:45

Roma al top con le piccole

La Roma ha raccolto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette sfide di Serie A con squadre che iniziavano la giornata in una delle ultime tre posizioni della classifica: l’ultima sconfitta risale proprio ad una gara contro il Verona, nel settembre 2021 (era la quarta giornata di campionato e si giocava al Bentegodi).

16:30

La Roma senza Spinazzola

Mourinho dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola. Il terzino ha infatti rimediato una lesione al retto femorale sinistro (come Dybala) e resterà fuori fino a gennaio 2023.

Verona - Stadio Bentegodi